Les leaks des nouveaux maillots City Edition continuent : c’est très inégal mais les fans Spurs ont déjà sorti la CB

Après les fans des Nets, des Blazers, des Mavericks, des Lakers, du Heat, des Pelicans ou encore des Suns, les autres franchises ont aussi eu droit à un petit aperçu de leur futur maillot City Edition la saison prochaine. Le niveau n’est pas très homogène mais il y aura quand même quelques pépites.

Dans un premier article publié ce vendredi, nous avions fait le tour de tous les leaks de maillots qui étaient apparus dans nos timelines ces derniers jours. Le festival de photos volées continue ce week-end et on commence à avoir un joli panorama des nouvelles tenues qui seront portés de manière ponctuelle la saison prochaine. Avant d’aller plus loin dans l’analyse des tuniques totalement subjective et propre à l’interprétation de chacun, par ici la visite.

Leak du maillot City. On attend de le voir porter avec le short mais pour l’instant, on valide. pic.twitter.com/7UMGD7ggfz — Raptors France 🇫🇷🇨🇦 (@Raptors_FR) October 31, 2020

Love this new San Antonio Spurs City Edition Jersey. 🔥🔥 pic.twitter.com/8IDMfM025k — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 30, 2020

Voilà donc l’horrible maillot City Édition des Knicks pour la prochaine saison. Sérieusement il est abominable. pic.twitter.com/egzxPkfw1L — Knicks France (@KnicksFrance) October 31, 2020

Golden State Warriors’ın 2020/21 sezonunda giyeceği “City Edition” forması sızdırıldı. ?/10 pic.twitter.com/LVWEeJH8rK — Shot Clock (@ShotClockBasket) October 31, 2020

La nueva City Edition de los Washington Wizards. Bastante parecida a la de la temporada pasada, nada más que en gris. pic.twitter.com/F6hWvdLacz — Clutch Time (@ClutchTimeArg) October 31, 2020

🚨 RUMOR O desenho dessa tshirt nos ajuda a estimar como será o uniforme City Edition do Milwaukee Bucks. Notem a textura ousada sobre os números. Talvez seja uma referência aos grandes lagos da região, especialmente o Lago Michigan. 📸 via @design_NBA, via @swishtheworld pic.twitter.com/1dxNdJM0kP — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 30, 2020

Info ou intox ? Ce jersey serait un leak de notre city edition pour la saison prochaine. Et ce ne serait pas pour nous déplaire au vue des maillots des autres franchises sortis récemment. pic.twitter.com/sjyJpFQfaA — ClipperNation France (@ClipperNationFR) November 1, 2020

Notre Jersey City édition aurait leaké. Voilà à quoi il ressemblerait :#DetroitBasketball pic.twitter.com/wBTVYNr0Mm — GoodMorningPistons (@gmorningpistons) November 1, 2020

C’est la période des leaks des nouveaux maillots avec de bonnes (big up aux Suns) et de très mauvaises (coucou les Knicks) surprises. Mais rien qui concerne nos Grizz. Normal, on le connaît depuis un an :

Voilà notre maillot City pour fêter les 20 ans du déménagement à Memphis ! pic.twitter.com/RW9EMnfcMI — Grizzlies France (@GrizzliesFR) October 31, 2020

Si les fans des Knicks semblent déjà en plein bad à la vue de ce chiffon, la Dub Nation fait déjà des économies pour s’offrir ce maillot en hommage à la ville d’Oakland où la franchise a passé 47 années de sa vie avant de traverser le Bay Bridge pour s’installer à San Francisco. A Washington, rien de nouveau sous le soleil avec un visuel très proche de ce qui se fait déjà dans la capitale. Les Raptors ont tenu à faire plaisir à Drake en respectant le code couleur de sa marque OVO qui fonctionne si bien sur le plan marketing mais ce sont surtout les Spurs qui régalent avec le retour des couleurs de leur ancien logo à la fin des nineties. Un maillot aux allures de futur best-seller, à condition de savoir qui broder derrière vu l’état de la franchise qui n’avait pas manqué les Playoffs depuis 1997 avant cette saison si particulière. Au pire, Popovich peut être un flocage symbolique pour les suiveurs de San Antonio depuis toutes ces années. Enfin, Milwaukee semble laisser le vert et le crème de côté pour un bleu qui n’est pas sans rappeler un ancien maillot alternatif des Lakers. Peut-être se sont-ils dit que cela leur porterait chance pour succéder aux Californiens au palmarès des champions NBA en 2021.

Comme d’habitude, la parole est à vous. Quel maillot doit impérativement terminer dans votre collection ? Lequel n’offririez vous même pas à votre pire ennemi ? On se retrouve pour en discuter en commentaires, dans la subjectivité la plus totale.

