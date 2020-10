Les Nets ont dévoilé leur maillot Classic pour la saison 2021 : vive le début des nineties, quelque part Drazen a le sourire

Si vous êtes un grand fan de la NBA du début des années 1990, on a une surprise pour vous, une surprise qui débarque tout droit de Brooklyn. Hier, les Nets ont dévoilé leur maillot Classic Edition pour la saison prochaine, un retour direct trois décennies en arrière.

La campagne 1990-91 des Nets ne restera pas forcément dans les annales de la franchise étant donné qu’ils ont terminé avec un bilan de seulement 26 victoires pour 56 défaites cette saison-là, mais leur maillot de l’époque claquait pas mal. Avec Drazen Petrovic, transféré de Portland à New Jersey début 1991, le prometteur rookie Derrick Coleman et le vétéran double All-Star Reggie Theus, alors dans sa dernière saison NBA, les Nets arboraient un maillot bleu ciel « tie-dye » très original. Si vous avez peu de souvenirs, et c’est fort probable, sachez que c’est aussi le maillot que portait New Jersey quand Michael Jordan a réalisé son improbable lay-up en changeant 36 fois de position en l’air. Ça y est, vous l’avez ? Les Nets ont donc décidé de le ressortir pour la saison 2020-21, c’est-à-dire pile-poil 30 ans plus tard. Ils ont annoncé la nouvelle sur Twitter en dévoilant photos et vidéos et en remettant le logo de l’époque, tout ça avec Kyrie Irving en vedette. Pas une surprise, sachant qu’Uncle Drew a grandi dans le New Jersey en tant que grand fan des Nets. Parce que derrière cette campagne, les Nets – aujourd’hui basés à Brooklyn – veulent rendre hommage à l’époque NJ, probablement pour attirer quelques fans supplémentaires au Barclays Center.

Préparez-vous donc à voir Kyrie, Kevin Durant, Caris LeVert et les autres avec ce jersey la saison prochaine, eux qui auront comme objectif de prendre le contrôle de la Conférence Est lors de la première saison de Steve Nash à Brooklyn. Si les goûts et les couleurs ne se discutent pas et que le côté flashy peut en refroidir certains, il y a des chances que cette tenue fasse un petit carton car on est nombreux à kiffer les maillots vintage, surtout ceux qui sont originaux et qui rappellent des joueurs ayant marqué leur époque. On parlait de Drazen Petrovic avant, difficile de ne pas penser à lui quand on voit cet uniforme. Décédé tragiquement dans un accident de la route le 7 juin 1993, Drazen a conquis l’Europe puis a évolué pendant deux saisons et demi du côté d’East Rutherford, où il s’est imposé comme un scoreur très solide dans la plus grande Ligue du monde. Deux campagnes à plus de 20 points de moyenne, avec une nomination dans la All-NBA Third Team en 1993. Pas rien tout de même. Quelque part, en ressortant le maillot de la saison 1990-91, les Nets font également un clin d’œil à Mozart et ça, on valide tous les jours. Là-haut, Drazen a sûrement le sourire aujourd’hui.

Bien joué les Nets ! On le sait, la campagne 2020-21 sera la première véritable saison de l’ère Kyrie Irving – Kevin Durant, ce fameux duo arrivé l’an passé et qui doit ramener un titre à Brooklyn dans un futur proche. Voir ces deux-là avec le même maillot que celui porté par Drazen Petrovic il y a 30 ans, on dit oui !

Source texte : Twitter @BrooklynNets

30 years ago the New Jersey Nets found a new look. This year, the Brooklyn Nets are paying homage to a classic. 🔴🔵 x ⚫️⚪️ | https://t.co/EnypcpOo5h pic.twitter.com/BCXqRP1eqg — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 14, 2020

Raised in Jersey.

Rooted in Brooklyn.

Recognized Everywhere. Introducing our 2020-21 Classic Edition throwback unis 🔴🔵 pic.twitter.com/SHtTt0FLe5 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 14, 2020

.@KyrieIrving knows the road from Jersey to Brooklyn is paved with history. He reflects on the chance to pay homage to his childhood heroes in our new throwback unis 🎥 pic.twitter.com/J2C5q6JKRC — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 14, 2020