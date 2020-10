Rajon Rondo va débarquer sur le marché de la Free Agency : un meneur vétéran double champion, ça intéresse quelqu’un ?

Précieux pour les Lakers lors de leur parcours victorieux dans la bubulle de Mickey, Rajon Rondo savoure sa deuxième bague. Mais il pense aussi à son avenir, et devrait profiter de ses belles perfs à Orlando pour aller sur le marché.

Rajon Rondo reviendra-t-il avec les Lakers pour défendre le titre acquis à Disney World ? C’est une question plus que jamais d’actualité aujourd’hui car d’après Chris Sheridan de Basketball News, le meneur vétéran sera agent libre durant l’intersaison. Arrivé à Los Angeles en 2018, Rondo devrait effectivement décliner sa player option de 2,6 millions de dollars, une décision qui fera de lui un joueur disponible sur le marché. Une décision plutôt logique dans le sens où sa cote a probablement bien grimpé en Playoffs après une saison régulière pas évidente à Lakerland. Clairement, en sortie de banc, Rondo a prouvé qu’il restait un joueur précieux pour une équipe ambitieuse, avec des moyennes de 8,9 points, 4,3 rebonds, 6,6 caviars et 1,4 interception lors de la postseason. Un joueur qui connaît parfaitement le jeu, qui possède toute l’expérience du monde, et qui est même devenu dangereux au shoot (40% à 3-points sur 16 matchs de Playoffs), tout ça après avoir été victime d’une blessure au pouce en début de bulle. Sans lui, les Lakers ne seraient peut-être pas repartis d’Orlando avec le Larry O’Brien dans les mains. L’ami Rondo veut donc capitaliser, lui qui pense pouvoir obtenir un contrat plus intéressant sur le marché de la Free Agency 2020. À 34 balais, c’est sans doute le moment ou jamais pour obtenir un meilleur deal.

Maintenant, si ça ouvre la porte à un départ, et on imagine qu’il y aura quelques équipes qui vont lui passer un petit coup de fil vu la gueule du marché cette année, Rondo peut très bien décider de prolonger l’aventure à Los Angeles. Il vient de gagner une bague avec les Lakers, il n’y a pas de lien plus fort que ça et à son âge, jouer le titre fait probablement partie des priorités. Du côté de la franchise californienne, on imagine que conserver Rondo sera l’un des objectifs de l’intersaison. Ils ont pu voir à quel point il pouvait apporter dans la course au trophée Larry OB, alors s’il faut mettre un peu d’argent sur la table pour le convaincre (via la Mid-Level Exception par exemple, et il faut savoir que les Lakers possèdent aussi ses Early Bird Rights), y’a moyen que ça se fasse. On sait également que le boss LeBron James est très fan du bonhomme et de son QI basket. Et souvent, quand LeBron veut quelque chose, il l’obtient. Mais si jamais Rondo venait à quitter la Cité des Anges, Toronto, Milwaukee et Miami pourraient faire partie des possibilités selon Chris Sheridan, qui mentionne les départs potentiels de Fred VanVleet (Raptors), Eric Bledsoe (Bucks) ainsi que les difficultés du Heat après la blessure de Goran Dragic en Finales NBA. Un dossier à surveiller donc. En tout cas, pour le moment, Rajon Rondo profite tranquillement de sa deuxième bagouze après celle décrochée avec Boston il y a 12 ans.

Dans une Free Agency 2020 qui s’annonce pas tip top, Rajon Rondo devrait faire partie des joueurs intéressants à recruter. Comme on a pu le voir dans la bulle, le bonhomme apporte quand même quelques garanties.

Source texte : Basketball News