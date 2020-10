Jared Dudley raconte l’ambiance chez les Lakers au moment du choke des Clippers : « On a bien rigolé »

Tout le monde attendait la bataille de Los Angeles. Tout le monde avait déjà en tête une potentielle Finale de Conférence Ouest entre les Lakers et les Clippers. Et puis patatra, la bande à Kawhi Leonard s’est écroulée lamentablement contre les Nuggets. De quoi se marrer bien comme il faut du côté Pourpre et Or.

Comme tout le monde en dehors de Denver, les Lakers ont eu du mal à y croire. Les Clippers faisaient partie des grands favoris de la bulle et semblaient enfin armés pour atteindre la première Finale de Conférence de leur histoire. Derrière un grand Kawhi Leonard, les hommes de Doc Rivers avaient pris un avantage de 3-1 sur les Nuggets, et le début de la bataille de Los Angeles n’était alors plus qu’une question de jours. En tout cas, c’est ce qu’on pensait. Car la suite est à ranger au rayon des scénarios WTF. Trois défaites de suite pour LAC, plusieurs avantages conséquents partis en fumée, une performance pathétique dans le Game 7, et un duo Nikola Jokic – Jamal Murray qui s’amuse. Bonjour le choke all-time, direction la sortie. Les Lakers, qui attendaient gentiment leur adversaire, ont évidemment suivi ça de près. Et grâce à Jared Dudley, présent sur le podcast de Bill Simmons ce mercredi, on sait comment ils ont réagi devant le fiasco Clippers. Spoiler, ils ont réagi un peu comme nous tous (via Bleacher Report).

« On a rigolé. On a rigolé. Dans le sens, ‘je n’arrive pas à y croire’. Je pensais qu’ils allaient gagner le Game 7, je ne pouvais pas imaginer une défaite. Toute notre mentalité, c’était qu’on devait battre les Clippers. On voulait les Clippers, et eux voulaient jouer contre nous. »

La bataille tant attendue de L.A. n’a donc pas eu lieu. Les Lakers s’étaient préparés pour affronter Kawhi, Paul George et Cie, mais c’est finalement l’équipe de Denver qui s’est dressée sur la route de LeBron James et ses copains, tout ça pour prendre un sévère 4-1 dans les dents. Selon Jared Dudley, les Clippers n’y étaient pas mentalement et c’est pour cela qu’ils ont craqué avant même de pouvoir affronter les Lakers.

« Ces gars-là, ils ne voulaient pas être dans la bulle. Ils ne voulaient pas être ici. Et ce n’est pas un reproche, mais le monde avait besoin de voir les Clippers face aux Lakers, et malheureusement on n’a pas pu avoir cet affrontement. »

Si les Nuggets ont fait plaiz dans la bulle avec leur fantastique tandem Nikola Jokic – Jamal Murray, on ne va pas se mentir, nous aussi on voulait voir cette série entre les Lakers et les Clippers. LeBron contre Kawhi, Davis contre PG, Markieff contre Marcus, Rondo contre Pat Bev… ça aurait pu être particulièrement épique. Vu comment les Clippers ont quitté la bulle, on peut penser que les Lakers auraient dominé cette série 100% L.A., mais on peut se dire aussi que les hommes de Doc Rivers auraient montré un autre visage vu l’enjeu, le contexte et la hype. On ne le saura jamais, mais ce sera peut-être pour l’année prochaine, si les Clips arrêtent de choker un jour.

On imagine parfaitement la scène. Dudley, Quinn Cook, Gérard Smith, Markieff Morris, Dion Waiters et JaVale McGee ensemble devant la téloche, que des génies qui se marrent en voyant la faillite des Clippers. On aurait bien aimé être là.

