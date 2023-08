Actuellement en pleine préparation de la coupe du Monde avec Team USA, Steve Kerr a pris un petit moment pour évoquer l’arrivée de Chris Paul chez les Warriors. Le technicien a déclaré vouloir jouer de différente manière la saison prochaine en admettant qu’un schéma ‘unidimensionnel’ avait été l’un des écueils la saison dernière.

Alors qu’il prépare le Mondial avec les USA, Steve Kerr n’en oublie pas moins la prochaine saison NBA avec les Warriors. Il faut dire qu’il y a eu un peu de changement dans la baie depuis la sortie prématurée des ex-champions en titre au deuxième tour des Playoffs face aux Lakers. Une saison décevante qui a entraîné le trade de Jordan Poole aux Wizards et l’arrivée de Chris Paul en provenance de Phoenix.

Un changement de stratégie mais aussi une volonté des Warriors de maîtriser davantage leur jeu. Steve Kerr s’est expliqué sur cette nouvelle mouture dans la Baie (via Sports Illustrated et Bleacher Report) :

“L’année dernière, notre équipe avait besoin d’une autre façon d’attaquer et nous étions devenus un peu trop unidimensionnels avec Steph Curry et les écrans loins du cercle. Chris est, comme nous le savons, l’un des meilleurs joueurs de pick-and-roll de tous les temps et il saura comment contrôler le tempo. C’est très important, surtout en Playoffs, d’avoir des gars comme ça”.