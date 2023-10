Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Toronto Raptors !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Pascal Siakam est toujours là, Gary Trent Jr. et OG Anunoby aussi. Nick Nurse est parti, Scottie Barnes est censé devenir le Next Guy et Gradey Dick a les moyens de réchauffer les froides nuits canadiennes. Voilà à peu près où on en est pour cette reprise à Toronto, avec un nouveau coach sur le banc mais pas spécialement de nouvelles ambitions… et ça fait un peu flipper. Où retrouvera-t-on les Raptors en 2024 ? Bien malin qui peut le prévoir et on en saura probablement bien plus en… février, à l’heure d’une deadline qui s’annonce bouillante pour le FC Masai. Beaucoup de choses à dire en tout cas sur la franchise préférée de Drake, à tel point qu’on a même dépassé les soixante minutes dans cette vidéo. Moralité ? Plus de temps à perdre, et rendez-vous dans l’espace commentaires !