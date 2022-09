30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction d’Indianapolis pour décortiquer les Pacers !

Vous connaissez la chanson. Des bobs, des vannes sur l’agriculture locale ou sur le manque d’eau courante dans la région et c’est parti, preview des Pacers ! Quelques années déjà que celle-ci est l’une des plus attendues de la série pour des raisons évidentes d’outfit, mais plus que deux dégaines contestables c’est cette année surtout l’occasion de parler d’un projet… intriguant. Beaucoup de jeunes à haut voire très haut potentiel, une bagarre dans la raquette et des mecs dont on ne sait pas comment ils n’ont pas encore été tradé, vu comme ça on imagine mal Indiana gagner des milliers de matchs cette saison et ça tombe bien car ce ne devrait effectivement pas être le cas. De sacrés loulous à observer tout de même et une deuxième partie de saison qui pourrait servir de chasse au Wembanyama, alors on se pose, on cherche en vain le Wi-Fi et on se fait cette petite heure de preview ?

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Pacers d’Indiana. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !