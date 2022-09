Une bonne saison en NBA, cela ne se passe pas que sur le terrain. Cela se passe aussi côté finances ! La gestion de la banque est fondamentale pour toute équipe de NBA, il est donc l’heure de se pencher sur les salaires des Indiana Pacers pour la saison 2022-23.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2022-23 des Indiana Pacers

Source : Spotrac

___

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 150 267 000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 123 655 000$ cette année.

Avec 100,343,002$ engagés contractuellement sur cette saison 2022-23, les Pacers ont clairement fait de la place dans leurs comptes en envoyant Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis et Caris LeVert respectivement à Boston, Sacramento et Cleveland.

En récupérant des jeunes joueurs au salaire pas encore mirobolant, les Pacers s’offrent la possibilité de les tester pour potentiellement les prolonger au prix fort très prochainement, et on pense évidemment en premier lieu à Tyrese Haliburton (voir ci-dessous). Les Pacers ont beaucoup moins de garanties sur le plan sportif cette saison depuis le départ des principaux cadres, mais le terrain est prêt pour envisager la suite du côté d’Indianapolis.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2023-24 : 6

Buddy Hield

Daniel Theis

T.J. McConnell

Bennedict Mathurin

Jalen Smith

Andrew Nembhard

Si ce n’est Bennedict Mathurin, aucun des joueurs sous contrat garanti n’est assuré d’être inscrit dans le plan reconstruction des Pacers. Hield, McConnell et Theis ont déjà 30 ans et Jalen Smith et Andrew Nembhard ne sont pas d’assez hauts potentiels pour imaginer un futur garanti avec eux. On peut donc s’attendre à de potentiels départs (excepté Mathurin) à l’avenir. Buddy Hield notamment, joueur le mieux payé de la franchise avec 20 patates à l’année et sur les tablettes d’équipes ambitieuses genre les Lakers.

Trois joueurs à surveiller cette saison

Tyrese Haliburton

La nouvelle sensation des Pacers va entrer dans la troisième année de son rookie deal et ce sera donc bientôt l’heure de causer prolongation de contrat. En 2023, il pourra effectivement prétendre à une extension au prix fort, lui qui a augmenté toutes ses moyennes en déboulant à Indianapolis. Le joueur de 22 ans incarne cette nouvelle génération de meneurs/arrières flashy et s’il continue sur sa lancée, ses « petits » 4 millions par an ne seront plus du tout à la hauteur de ce qu’il produit sur le parquet. Nul doute que Kevin Pritchard lui prépare déjà un joli pactole.

Myles Turner

Cela fait maintenant plusieurs saisons que Myles Turner est impliqué dans des rumeurs de transfert, et pourtant il est toujours installé dans l’Indiana. Il sera libre à la fin de la saison et on imagine que les Pacers vont essayer de le transférer en cours d’année pour éviter qu’il parte en échange de nada, à moins de le prolonger avant. Avec le départ de Domantas Sabonis, peut-être que Turner va enfin pouvoir dépasser son plafond et devenir plus qu’un pivot qui sait contrer des ballons et shooter à l’extérieur. Sinon, de nombreuses équipes à la recherche d’un intérieur mobile sont intéressées par son profil et il ne faudrait pas s’étonner de le voir déménager très prochainement, chez un prétendant au titre notamment.

Buddy Hield

L’ancien sniper de Sacramento, arrivé en cours de saison dernière, a fait des grosses stats dès ses débuts au « Carrefour des États-Unis ». Cependant, tout comme son compère cité juste au-dessus, il pourrait ne pas rentrer dans les plans à long terme de la franchise, lui qui n’est plus tout jeune (30 piges déjà). Il a pourtant un contrat garanti pour encore deux saisons mais si les Pacers venaient à faire un grand ménage de printemps, Hield serait probablement l’un des premiers à être envoyé loin de l’Indiana, dans une franchise où les objectifs de titre seraient plus importants qu’une reconstruction. Bud touchera encore 40 millions chez les Pacers jusqu’en 2024 et il ne semble pas vraiment être dans l’intérêt de la franchise de le garder. À l’instar de Turner, beaucoup d’équipes prétendantes seront prêtes à récupérer son contrat pour renforcer leur roster avec un sniper d’élite comme Hield. En échange de jeunes joueurs et/ou de choix de draft par exemple.