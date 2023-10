Ding-dong, une nouvelle franchise débarque en WNBA ! La baie de San Francisco est la grande gagnante et va ainsi accueillir la 13e équipe de la Grande Ligue féminine, championnat en plein essor. De quoi prendre une bonne trajectoire pour la WNBA, en s’implantant dans le théâtre de l’une des plus grandes dynasties NBA de l’histoire.

L’officialisation du deal est tombée hier : une équipe de WNBA devrait rejoindre Golden State en 2025. Sur le papier, cela coule de source. Comment ne pas être enthousiaste à l’idée qu’une équipe féminine prenne l’aspiration de Steve Kerr, Stephen Curry et toute la clique californienne ?

Coming in 2025 to the Bay Area@WNBA BASKETBALL. pic.twitter.com/clfahB6WSR

— WNBA Golden State (@wnbagoldenstate) October 5, 2023

Joe Lacob, big boss des Warriors, va donc étendre son marché californien à une deuxième équipe professionnelle. De quoi réitérer l’expérience du basket féminin pour JL, qui avait déjà été propriétaire des San Jose Lasers en ABL (American Basketball League). Malheureusement pour l’ancienne ligue (et heureusement pour le basket féminin), l’ABL s’est rapidement fait évincer avec l’arrivée de la WNBA. Mais ça n’empêche pas Joe Lacob de rester confiant pour vendre son nouveau produit. Il faut dire qu’avec une franchise évaluée à 7 milliards de dollars, le Joe a déjà fait ses preuves.

” Je pense que nous aurons les revenus les plus élevés de toutes les équipes de la WNBA. […] Nous disposons de toutes les installations et nous pouvons apporter à l’équipe et, en fin de compte, à la ligue, des fonds provenant de sponsors qui l’aideront grandement. ” déclare Joe Lacob dans une interview pour ESPN

Avec Cathy Engelbert à la direction des opérations basket, le grand départ se prépare déjà en interne pour l’équipe féminine de Golden State. ne manque plus qu’à recruter des snipeuses du parking pour pleinement s’intégrer à la culture californienne. Après les Splash Brothers pourquoi ne pas faire appelle aux Plouffe Sisters (elles existent vraiment hein), en tout cas la WNBA n’a pas perdu de temps pour faire gonfler la hype :

It’s official. We’re expanding.

Tune in at 1pm EST/10am PST on X and the WNBA App to watch live remarks from @CathyEngelbert and @wnbagoldenstate pic.twitter.com/l7UiUT7kA3

— WNBA (@WNBA) October 5, 2023

Source texte : ESPN