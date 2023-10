On monte doucement en pression. Un petit match jeudi en fin d’après-midi, et rebelote aujourd’hui avec cette fois-ci un plat principal quelques heures plus tard. La NBA reprend ses marques, nous aussi, qui va piano va sano.

On enchaîne ! Jeudi les Wolves avaient disposé assez facilement des Mavericks dans le premier match de cette pré-saison NBA 2023-24, à Abu Dhabi, et ce soir les deux équipes remettent donc le couvert pour continuer leur prépa. 18h pour voir Luka Doncic aboyer sur des arbitres et Rudy Gobert ne pas rentrer de sky-hook, 18h pour apercevoir le rookie des Mavs Derrick Lively II changer des ampoules sans escabeau et Karl-Anthony Towns démolir des adolescents fragiles. Présence d’Anthony Edwards en pointillé (cheville), mais peu importe car ce genre de match nous permet également de préchauffer, oui, nous, reprendre les bonnes vielles habitudes du pipi pendant le temps-mort et du sandwich à la mi-temps.

Mais une fois cette revanche entre Mavs et Wolves terminée, une atmosphère toute autre va s’emparer de votre salon puisqu’à 2h30 c’est du côté du Chase Center que l’on bifurquera, pour se mater un bon vieux Warriors – Lakers bien hypant, malgré l’absence d’un LeBron James qui prendra les matchs de cette pré-saison les uns après les autres pour n’en jouer, logiquement, que trois sur six. Anthony Davis, Austin Reaves, D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, pas de Draymond Green mais Chris Paul avec le maillot des Dubs, bref un sacré casting pour ce premier match d’avant saison sur le territoire US.

Un apéro à l’heure… de l’apéro, et donc ce festin prévu dans la nuit, à une heure plus habituelle pour les hiboux que nous sommes. Un conseil ? Profitez de ce menu “léger” car à partir de demain on est parti pour de bon.