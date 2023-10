LaMelo Ball est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Non, il n’a pas encore annoncé son transfert chez la Team Rocket mais il nous dévoile une troisième signature shoes encore plus flashy que les précédentes. Allez, on décortique la MB.03 de Puma qui va égayer les rayons de nos cordonniers préférés ci-dessous !

À 22 ans, LaMelo Ball se prépare déjà pour sa quatrième saison NBA ! Ça passe vite, très vite. Surtout quand on a affaire à un surdoué comme le dernier rejeton de la Ball Family. Rookie de l’Année en 2021, All-Star en 2022 et… quelques passages à l’infirmerie en 2023. Le meneur des Hornets revient avec une dalle immense et des souliers tous neufs pour la rentrée. Spécialiste des coloris fluorés qui se voient de l’autre côté de la rue (en pleine nuit et avec les yeux fermés), LaMelo nous dévoile une nouvelle collection encore haute en couleurs mais à éviter si vous voulez passer inaperçu au laser game.

Pour cette troisième édition de signature shoes, Melo nous propose toute une collection Puma x LaFrancé, sa marque officielle spécialisée dans le streetwear et les vêtements de sport. Pourquoi ce nom aux sonorités familières ? Tout simplement car LaFrance est son deuxième prénom. Comme quoi, LaVar Ball peut aussi avoir du goût. Tout comme LaFrancé, qui apporte une touche luxueuse et raffinée aux produits du félin avec une vision “dramatique et romantique de la mode”.

Le parallèle avec notre beau pays ne s’arrête pas là puisque la MB.03 LaFrancé arbore des fleurs de lys, symbole de noblesse, sur l’empeigne et les initiales LF en doré sont également présentes dans une police Renaissance. Le design est complété par des marques de griffes d’extraterrestres, une constante dans la narration autour du meneur qui revendique sa particularité et son caractère unique à travers son mantra “1 of 1” qui apparaît au bout de la languette. Pour compléter de dresser le portrait de la paire, le coloris vert pomme est sublimé par des touches jaunes, notamment au niveau de la semelle extérieure, comme si la pompe avait été plongée dans un bain d’acide. Un jeu avec les couleurs et les textures qui en met plein les yeux, à l’image du jeu spectaculaire du point guard.

Pour les petits chanceux qui ont eu l’occasion de la tester, la MB.03 semble être un bon compromis entre les deux premières signatures shoes du frangin de Lonzo et LiAngelo. Avec sa coupe mid et une semelle stylisée et efficace, c’est une paire polyvalente et confortable, avec un grip qui ne vous enverra pas dans les choux en cas de cross. Ce premier coloris disponible en édition limitée inaugure la MB.03, un modèle phare que l’on devrait retrouver aux pieds de nombreux joueurs à l’instar de Nadir Hifi qui fait le bonheur du Paris Basketball depuis le début de la saison.

La collection Puma x LaFrancé comprend des vêtements (maillot, hoodie, short, pantalon de jogging et t-shirts) et deux modèles de chaussures, dont une MB.03 LaFrancé en édition limitée. La paire et l’ensemble de la collection sont disponibles sur Puma.com et plusieurs revendeurs spécialisés comme FootLocker.fr et Basket4Ballers.

Source texte : Puma