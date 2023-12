Il n’a que 19 ans, il est le troisième choix de la Draft 2023 et il a déjà une paire de chaussures à son nom. Lui, c’est Scoot Henderson, le futur patron des Portland Trail Blazers qui fait tout plus vite que les autres. Et voici les Puma Scoot Zeros !

Sur une pente ascendante depuis son retour de blessure fin novembre, Scoot Henderson est destiné à devenir l’un des visages de la Ligue dans les prochaines années. Devenu le plus jeune basketteur professionnel de l’histoire des États-Unis en 2021, en rejoignant la G League à 17 ans à peine, le meneur a toujours quelques coups d’avance sur tout le monde.

Son duel avec Victor Wembanyama à Las Vegas avait fait couler beaucoup d’encre la saison dernière et le nom des deux rookies risque souvent d’être mis côte à côte tout au long de leur carrière. Le poste est différent mais ce sont les deux fers de lance de la génération 2004 et ils devraient se livrer de jolies batailles sur les parquets NBA et FIBA au cours de la prochaine décennie. Mais il y a déjà un domaine où Scoot Henderson a pris de l’avance sur Wemby, c’est celui de la chaussure.

Voici les Puma Scoot Zeros, les premières signature shoes de la pépite des Blazers.

Avec cette sortie hivernale, Puma confirme sa stratégie de capitaliser sur de jeunes talents prometteurs. Dans la lignée des R.J. Barrett, Kyle Kuzma et Michael Porter Jr. et LaMelo Ball évidemment. C’est le deuxième athlète masculin de la marque au félin à proposer une paire de sneakers à son nom après le meneur des Hornets, preuve des attentes qui sont placées en lui. Du haut de ses 19 ans, Scoot Henderson a conscience de ses nouvelles responsabilités et souhaite inspirer le nouvelle génération de basketteurs en suivant son fameux mantra O.D.D (Overly Determined to Dominate, à ne pas confondre avec PNL).

“Je suis ravi d’enfin dévoiler la Scoot Zeros Georgia Peach au monde entier. Pour moi, le chiffre 0 symbolise un nouveau départ et me rappelle que chaque jour nous avons l’opportunité de recommencer, apprendre, créer, embrasser et surmonter. Ma chaussure signature représente donc un nouveau départ pour moi, et j’espère qu’elle inspirera tous les joueurs à surmonter les défis et à aspirer à la grandeur, à la fois sur et en dehors du terrain.”

Mais penchons-nous sur le modèle qui va être porté Scoot Henderson pendant sa saison rookie. Le premier volet d’une paire signature est toujours décisif car il donne le ton de toutes celles qui vont suivre. Au niveau de la conception, la Scoot Zeros est équipée des dernières technologies Puma Hoops comme le PROFOAM EVA, idéal pour les profils athlétiques comme Scoot. La paire présente également une bande formstrip renforcée pour améliorer sa durabilité et résister aux démarrages violent du point guard sur contre-attaque. Mais ce qui attrape tout de suite l’oeil, c’est cette enveloppe en caoutchouc en forme de mâchoires agressives.

Comme souvent depuis le retour de Puma sur le devant de la scène du basket en 2021, le style est moderne et soigné. L’aspect esthétique est primordial pour la marque et cela se caractérise par une DA forte et reconnaissable au premier coup d’oeil. Tout ce que l’on attend d’une signature shoes digne de ce nom en somme.

Pour ce premier coloris, la Scoot Zeros “Georgia Peach” rend hommage à la terre natale du double zéro. Henderson a été élevé à Marietta, dans la banlieue d’Atlanta en Géorgie. Il est particulièrement attaché à cet endroit et c’était d’ailleurs encore son camp de base durant les workouts avant la Draft puisqu’il s’entraînait régulièrement à Next Play 360, un grand complexe sportif ouvert par ses parents Chris et Crystal.

Les tons orangés font référence au fruit local, la pêche. Sur la languette, on découvre le logotype qui va accompagner Scoot Henderson toute sa carrière. Un S stylisé et penché vers l’avant, un clin d’oeil subtil au meneur polyvalent que l’on peut facilement comparer à Russell Westbrook et son style de jeu si généreux et énergique.

On retrouve aussi cette ambiance “bestiale” dans la découpe dentelée de l’empeigne, la “flamme” verte, du talon et de la semelle à l’avant du pied. Sous la chaussure, les crocs du félin coupent les motifs en deux. Pour les couleurs, les créatifs ont fait le choix d’utiliser des tons pastel, pour trancher avec l’agressivité des coupes de la pompe. Un doux mélange pour un résultat final très réussi.

Puma et Scoot Henderson frappent fort avec ce premier modèle signature rempli de personnalité pour marquer le début d’une belle collaboration. Les Scoot Zeros Georgia Peach sont disponibles au prix de 110 euros sur PUMA.com et seront disponibles dès le 20 décembre chez Basket4Ballers.