Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Toronto Raptors, qui ont tourné la page Nick Nurse cet été. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Dinos !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

41 victoires, 41 défaites, 9e de la Conférence Est, éliminé au play-in tournament. Dans la catégorie saison “moyenne”, les Raptors 2022-23 sont pas loin d’avoir la ceinture du champion. Flirtant autour des 50% en début de saison, en grande galère en décembre avant de rebondir à partir de février, les Dinos sont finalement tombés aux portes des Playoffs face aux Chicago Bulls de… Diar DeRozan. La belle saison de Pascal Siakam (All-Star) et d’O.G. Anunoby n’ont pas suffi, Scottie Barnes a peiné à confirmer son titre de Rookie de l’Année 2022 (surtout en début de saison), et Nick Nurse a fait du Nick Nurse en cramant ses meilleurs joueurs avec des rotations très courtes.

Au cours de cette saison sans grande saveur, on imaginait bien le boss Masai Ujiri réaliser de gros mouvements à la trade deadline de février. Mais là aussi, pas grand-chose à signaler à part l’arrivée du pivot Jakob Poeltl (parce que c’est bien de jouer au basket avec un vrai pivot). Malgré les innombrables rumeurs autour d’Anunoby, Siakam, Fred VanVleet ou encore Gary Trent Jr., il n’y a pas eu de changements majeurs. C’est plutôt au cours de l’été que ça a bougé.

Le marché de l’été

Ils partent : Nick Nurse (coach), Fred VanVleet, Will Barton, Dalano Banton, Joe Wieskamp

Nick Nurse (coach), Fred VanVleet, Will Barton, Dalano Banton, Joe Wieskamp Ils prolongent : Gary Trent Jr., Jakob Poeltl, Otto Porter Jr., Jeff Dowtin, Ron Harper Jr. (two-way)

Gary Trent Jr., Jakob Poeltl, Otto Porter Jr., Jeff Dowtin, Ron Harper Jr. (two-way) Ils arrivent : Darko Rajakovic (coach), Gradey Dick, Dennis Schroder, Jalen McDaniels, Garrett Temple, Markquis Nowell (two-way), Javon Freeman-Liberty (two-way)

Parmi les principaux mouvements de l’intersaison, impossible de ne pas commencer par le changement de coach : Nick Nurse – champion NBA 2019 et COY 2020 – a été viré et remplacé par Darko Rajakovic, entraîneur serbe qui a été assistant en NBA au cours de la dernière décennie. C’est une vraie page qui se tourne à Toronto. Autre membre de l’équipe championne de 2019 qui s’en va : Fred VanVleet. All-Star en 2022, FVV a pris la direction de Houston lors de la Free Agency. Pour combler le vide sur le poste de meneur, les Dinos ont recruté Dennis Schroder, MVP de la dernière Coupe du Monde. On note aussi la signature via un contrat two-way de Markquis Nowell, l’une des stars de la dernière March Madness.

Parmi les autres arrivées, il y a celle du sniper de Kansas Gradey Dick, sélectionné en 13e position de la Draft. La signature de Jalen McDaniels n’est pas inintéressante non plus (surtout à moins de 10 millions de dollars), tandis que Garrett Temple apportera son expérience en lieu et place de Will Barton. Enfin, les Raptors ont également prolongé le pivot Jakob Poeltl (78 millions de dollars sur quatre ans), tandis que Gary Trent Jr. et Otto Porter Jr. ont activé leur player option pour rester une année supplémentaire dans le Grand Nord.

Le roster 2023-24 des Raptors

Meneurs : Dennis Schroder , Malachi Flynn, Jeff Dowtin, Markquis Nowell (two-way)

: , Malachi Flynn, Jeff Dowtin, Markquis Nowell (two-way) Arrières : Gary Trent Jr., Gradey Dick, Garrett Temple, Javon Freeman-Liberty (two-way)

: Gary Trent Jr., Gradey Dick, Garrett Temple, Javon Freeman-Liberty (two-way) Ailiers : O.G. Anunoby , Jalen McDaniels, Otto Porter Jr., Ron Harper Jr. (two-way)

: , Jalen McDaniels, Otto Porter Jr., Ron Harper Jr. (two-way) Ailiers-forts : Pascal Siakam , Scottie Barnes , Chris Boucher, Thaddeus Young

: , , Chris Boucher, Thaddeus Young Pivots : Jakob Poeltl, Precious Achiuwa, Christian Koloko

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

On ne sait pas à quoi ressemblera l’effectif des Raptors à la fin de la saison, mais voilà comment on imagine le cinq majeur du nouveau coach Darko Rajakovic pour le premier match de saison régulière. Le All-Star Pascal Siakam, qui entre dans sa dernière année de contrat, sera bien sûr titulaire. Pareil pour O.G. Anunoby, référence défensive à l’aile et qui reste sur deux saisons à 17 points de moyenne. Jakob Poeltl, prolongé cet été, prendra place quant à lui sous les panneaux. Le grand espoir Scottie Barnes aura évidemment aussi un grand rôle à jouer, surtout avec le départ de Fred VanVleet. En effet, Barnes pourrait avoir plus de responsabilités au niveau du playmaking, jusqu’à potentiellement assumer le rôle de meneur de jeu. Si on imagine que Dennis Schroder sera titulaire à la mène, on n’exclut pas un scénario avec Gary Trent Jr. comme titulaire pour apporter du spacing au cinq majeur.

En parlant de spacing, le sniper rookie Gradey Dick va en apporter en sortie de banc. Et ce ne sera pas du luxe pour une équipe qui a terminé 28e au pourcentage derrière l’arc l’an passé. Comme d’habitude avec Toronto, on a une pléiade de forwards à 6’8/6’9 avec de l’envergure (McDaniels, OPJ, Boucher, Young, Achiuwa). C’est presque devenu une tradition chez les Raptors, mais ce sera à Darko Rajakovic de trouver les meilleures combinaisons afin d’éviter de se retrouver avec une équipe trop prévisible, comme c’était parfois le cas ces dernières saisons.

Une petite vidéo en passant ?

Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Scottie Barnes/O.G. Anunoby.

Très clairement, Pascal Siakam représente l’option numéro 1 en TTFL chez les Raptors. Si son avenir peut sembler incertain au Canada, Spicy P reste sur sa meilleure saison statistique en carrière avec des moyennes de 24 points, 8 rebonds et 6 passes. En TTFL ça fait pas loin des 40 points par soir et on pensera donc à lui quand il faudra poser notre pick. On a ajouté quelques autres noms, mais c’est surtout parce qu’on ne voulait pas laisser Pascal tout seul : Jakob Poeltl et O.G. Anunoby par exemple, qui ont des productions plutôt solides même si ça ne vous fait pas gagner en TTFL. Peut-être que Scottie Barnes peut devenir une vraie option s’il explose dans sa troisième saison NBA.

Infirmerie : le point sur les blessures

Niveau infirmerie, pas grand-chose à signaler côté Dinos pour la saison à venir. En tout cas pour les joueurs majeurs. On note tout de même que Jeff Dowtin a raté la Summer League suite à une opération de la cheville, tandis que Ron Harper Jr. (fiston de Ron Harper) s’est blessé à l’épaule durant la ligue d’été. Les deux devraient néanmoins être rétablis pour le début de saison. Autre jeune joueur qui a manqué la Summer League : le pivot sophomore Christian Koloko à cause de soucis respiratoires. Peu d’infos circulent à ce sujet, mais on a appris qu’il ratera aussi le camp d’entraînement. Pas très rassurant ça. Enfin, on rappelle que le vétéran Otto Porter Jr. sort d’une saison à seulement 8 matchs après une opération au pied.

Quels objectifs cette saison ?

Les objectifs à Toronto, on a un peu du mal à les identifier ces derniers temps. Cherchent-ils à retrouver le haut du tableau à l’Est ? C’est ce qu’on peut penser quand on sait que les Raptors semblaient dans le coup pour tenter de récupérer la superstar Damian Lillard. Mais d’un autre côté, on a vu Fred VanVleet partir contre peanuts à la Free Agency tandis que Pascal Siakam n’a toujours pas été prolongé à un an de la fin de son contrat, ce qui pourrait déboucher sur un transfert à l’avenir.

Pour la faire courte, les Raptors ont un peu le cul entre deux chaises. Et tant que ce sera comme ça, difficile d’espérer autre chose que le ventre mou de la Conférence Est. Cette équipe peut potentiellement se battre pour une place au play-in tournament, mais sans plus.

Le pronostic du rédacteur

36 victoires – 46 défaites. Cinq victoires de moins que la saison dernière, pas de qualification au play-in tournament, et une nouvelle saison où l’on se demande dans quelle direction vont vraiment les Raptors. Voilà ce qu’on attend de la campagne des Dinos. Le départ du meneur All-Star Fred VanVleet n’a pas vraiment été compensé et ça va pénaliser Toronto. L’arrivée du nouveau coach Darko Rajakovic va demander un temps d’adaptation à l’équipe. Et la saison risque d’être marquée encore une fois par de nombreuses rumeurs de transfert (notamment Siakam). Alors excepté un énorme jump de Scottie Barnes, les Raptors resteront dans le ventre mou au moins une saison supplémentaire.