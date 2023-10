La saison 2023-24 des Toronto Raptors… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Toronto Raptors !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Toronto Raptors… dans leur pire cauchemar

Pascal Siakam est tradé à sa juste valeur

Quelques heures avant le début de la saison régulière, Pascal Siakam est enfin transféré par les Raptors, et la contrepartie a de quoi faire sourire les fans des Dinos. Le All-Star quitte Toronto pour… Miami, et dans l’avion qui le croise on y retrouve Tyler Herro, un premier tour de Draft et… Kyle Lowry, de retour au pays après deux saisons en Floride. Superbe rotation au poste 1 pour Darko Rajakovic, au poste 4 ça ira très bien malgré le départ de Spicy P, et si le Heat a enfin actionné la trade machine on est surtout heureux côté Raptors d’avoir enfin pu libérer la toupie camerounaise contre une vraie contrepartie, avec de la jeunesse, de l’ambition et du gros short bien connu localement. De quoi lancer idéalement la saison, avec un peu de fraîcheur ça ne fait jamais de mal.

Scottie Barnes prend les rênes de l’équipe

Tyler Herro, Dennis Schroder, Kyle Lowry et Gary Trent Jr. sur les lignes arrières, Gradey Dick dans les ailes, OG Anunoby en poste 3 à tout faire, Precious Achiuwa, Chris Boucher ou Jalen McDaniels en 4 et Jakob Poeltl qui lâche son 14/11 de moyenne, voilà un roster plutôt équilibré… mais s’il est un homme qui prend une dimension incroyable cette saison c’est bien Scottie Barnes. Utilisé tantôt poste 2, tantôt poste 3, tantôt poste 17, le Rookie Of the Year 2022 est le nouveau patron de la franchise canadienne, en défense comme en attaque où il tourne à 24 points par match. Invité au All-Star Game en février, SB est désormais bien plus qu’un prospect qui grandit vite, il est devenu le franchise player d’une équipe qui gagne plus de matchs qu’elle n’en perd. De très bonne augure pour une franchise qui se cherchait depuis quelques saisons, spoiler avec un vrai guide et un vétéran champion NBA ça va tout de suite beaucoup mieux.

Les Raptors en demi-finale de conférence

Vous nous voyez venir. Avec un coach qui a réussi son examen d’entrée, un trade en octobre qui a lancé idéalement la saison et un Scottie Barnes en mode All-Star qui drive un roster profond et talentueux… bah on gagne des matchs, fort logiquement. 14 victoires et 13 défaites à Noël, 31-22 à la coupure du All-Star Weekend et 48-34 en fin de saison, les Raptors terminent cinquièmes à l’Est et affrontent les Sixers au premier tour. Au soir d’une série incroyablement dense lors de laquelle Scottie Barnes passe du statut de All-Star à celui de superstar (32/9/6 de moyenne sur la série), ce même Scottie hérite du dernier ballon lors d’un Game 7 particulièrement chaud à Philadelphie. Dans le corner, devant le banc des Sixers, SB envoie une prière et le ballon rebondit une, deux, trois et quatre fois avant de rentrer dans le cercle. Toute ressemblance avec la réalité est purement involontaire et les Dinos filent en demi-finale de Conférence. Ils y affrontent les Bucks et la version finale de Scottie Barnes, Giannis, et malheureusement l’écart se sent dès le Game 1 et la série ne dure que quatre tous petits matchs. Peu importe, le FC Barnes a pris rendez-vous pour la suite !