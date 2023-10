Scottie Barnes, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Raptors

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Toronto Raptors cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur les Dinos au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Scottie Barnes, Rookie de l’Année 2022.

La preview complète des Toronto Raptors 2023-24

Meilleur rookie d’une cuvée composée de Cade Cunningham, Evan Mobley ou encore Jalen Green, Scottie Barnes a immédiatement impressionné sous les couleurs des Raptors à travers sa polyvalence des deux côtés du terrain et ses qualités athlétiques. Sa campagne sophomore a été plus compliquée, notamment au cours des premiers mois, mais Barnes est monté en puissance au fur et à mesure de la saison pour rappeler à tout le monde pourquoi il a été élu Rookie de l’Année. Et c’est spécifiquement pour cela qu’on a envie de voir son évolution au cours de la saison à venir.

Avec le départ du meneur All-Star Fred VanVleet, Scottie Barnes a pour objectif de grandir en tant que leader, autant sur le terrain qu’en dehors. On sait qu’il aime faire jouer les autres à la manière d’un point forward, et il aura sans doute encore plus d’opportunités de le faire cette saison. Mais dans le même temps, Scottie devra aussi progresser sur son handle et son shoot extérieur, où il montre des limites qui freinent actuellement son développement. S’il veut changer de dimension offensivement, ça passera aussi par là. Peut-il franchir un cap supplémentaire en 2023-24 ? Il faudra cliquer sur les Raptors pour le savoir.