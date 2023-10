Pascal Siakam va-t-il faire une saison entière à Toronto ?

Pascal Siakam arrive dans la dernière année de son contrat du côté de Toronto. Le Camerounais des Raptors va-t-il prolonger l’aventure dans le grand nord ou sera-t-il échangé cette saison ? Dur d’y voir clair.

Pascal Siakam touchera cette saison 37,8 millions de dollars et cela marquera surtout la dernière année du deal qu’il avait signé en 2019, au lendemain du titre des Raptors. Depuis la première bannière de Toronto, Spicy P a fait du chemin, prenant le lead à Toronto et ajoutant deux étoiles de All-Star à son C.V. Sauf que les ambitions sportives des Dinos semblent assez floues ces temps-ci. Le départ de Fred VanVleet mais aussi Nick Nurse annoncent un nouveau cycle, dans lequel le jeune Scottie Barnes sera au pouvoir. Si reconstruction il y a dans l’Ontario, Pascal Siakam a-t-il vraiment un avenir sur place ? À 29 ans, le joueur est en plein dans son prime et il n’aura peut-être pas envie de gâcher ses plus belles années à jouer la seconde partie de tableau à l’Est. De quoi poser une grosse question : est-ce que Pascal Siakam va quitter les Raptors dans les prochains mois ?

Reconstruction ou pas chez les Raptors ?

Lorsque Fred VanVleet et Nick Nurse ont quitté Toronto, beaucoup y ont vu le signe que les Raptors allaient écrire un nouveau chapitre de leur histoire. En clair, lancer une reconstruction avec Scottie Barnes en joyau de la couronne et transférer tous les vétérans pour se gaver en tours de draft. Gary Trent Jr., OG Anunoby et Pascal Siakam étaient notamment mentionnés dans de nombreuses rumeurs de trade.

Sauf que depuis juillet, l’Ontario brille par sa quiétude. Hormis la signature du free agent Dennis Schroder, aucun mouvement d’envergure n’a eu lieu. Un calme plat qui surprend, surtout vu la situation contractuelle de plusieurs joueurs.

Pascal Siakam, Gary Trent Jr. comme OG Anunoby (s’il refuse sa player option) peuvent en effet tester le marché des agents libres à l’été 2024 et ils ne manqueront pas de courtisans. Si Toronto souhaite reconstruire, ne serait-ce pas le moment idéal pour les échanger, histoire d’avoir une bonne contrepartie ?

À l’inverse, on peut voir ce statu quo comme le signe que Masai Ujiri prépare peut-être un gros coup pour relancer les Raptors sans passer par la case reconstruction. Ce qui est sûr c’est que ce gros coup ne s’appellera pas Damian Lillard puisqu’il a déjà été transféré à Milwaukee.

Pascal Siakam pas désireux de quitter Toronto ?

Lorsqu’un joueur est dans sa dernière année de contrat, on voit souvent des franchises tenter de l’échanger autour de la trade deadline. Objectif ? Récupérer une contrepartie pour éviter de voir son poulain filer libre 4 mois plus tard. Toronto pourrait suivre la même logique si la franchise estime que Pascal Siakam veut filer se faire payer ailleurs.

La question est : le joueur veut-il vraiment quitter les Raptors ? En juin dernier, Chris Haynes avait expliqué que Siakam avait un fort désir de rester à Toronto, quitte à refuser toute prolongation avec une équipe qui le récupérait via un trade. Une info qui a depuis été démentie par Siakam lui-même.

Pascal Siakam réfute l’info rapportée cet été selon laquelle il aurait signifié qu’il ne signerait pas ailleurs s’il était échangé. ‘Je ne sais pas de quoi tu parles’ dixit le Camerounais.

En termes de compétitivité, Siakam peut sans doute trouver mieux que le projet des Raptors mais le souhaite-t-il ? Déjà champion avec les Dinos, Spicy P ne court pas après une bague à tout prix. Il a expliqué à de nombreuses reprises que Toronto était sa maison et qu’il voulait y être sur du long terme.

Siakam said he’d love to be in Toronto long-term. “It’s a part of who I am as a person. This feels like home.”

Masai Ujiri prêt à pousser Pascal Siakam vers la sortie ?

Si Pascal Siakam se sent heureux à Toronto, sa direction pourrait aussi avoir d’autres idées pour lui. Durant le Media Day des Raptors, Masai Ujiri a confirmé qu’aucune discussion n’était en cours pour prolonger son intérieur All-Star. Le boss de la franchise a aussi tenu un discours surprenant sur l’égoïsme de certains joueurs la saison passée. Serait-ce un tacle glissé à l’encontre de celui qui est actuellement son franchise player ? La communication a de quoi surprendre en tout cas.

“Nous croyons en Pascal. Nous croyons dans le fait que beaucoup de nos joueurs n’ont pas joué de la bonne manière l’année dernière, et nous voulons les voir jouer de la bonne manière. J’ai dit que nous avions été égoïstes. Je le maintiens. Nous avons été égoïstes et nous n’avons pas joué de la bonne manière. Donc on verra quand on va jouer de la bonne manière.”

Pas vraiment le speech le plus chaleureux pour pousser un joueur à s’engager sur le long terme, d’autant que Siakam était l’une des rares satisfactions de la saison passée dans l’Ontario. Le signe que le mariage entre Spicy P et sa franchise de toujours pourrait bientôt prendre fin ?

Source texte : Chris Haynes / Raphael Guillemette / Ryan Wolstat