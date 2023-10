Aujourd’hui, c’est Media Day en NBA ! Et souvent au Media Day, on a droit à des phrases bateau et à de la langue de bois, mais pas à Toronto. Interrogé sur l’état des négociations concernant la prolongation de contrat de Pascal Siakam, Masai Ujiri a annoncé qu’aucune discussion n’avait eu lieu, tout en laissant entendre que Spicy P avait un peu trop joué pour sa pomme la saison dernière…

Ambiance ambiance à Toronto.

L’un des principaux sujets du Media Day chez les Raptors ce lundi, c’est forcément la prolongation de contrat de Pascal Siakam. All-Star pour la deuxième fois de sa carrière en 2023 après une campagne à 24 points – 8 rebonds – 6 passes de moyenne, Spicy P est aujourd’hui destiné à devenir agent libre dans un an. Les Dinos vont-ils le prolonger avec un deal XXL ? Le transférer à la trade deadline ou avant ? Le perdre contre peanuts à la Free Agency 2024 ? Tous les scénarios semblent possibles à l’heure de ces lignes. Mais une chose est sûre : pour l’instant, il n’y a pas de discussion entre Masai Ujiri et Siakam.

“Nous croyons en Pascal. Nous croyons dans le fait que beaucoup de nos joueurs n’ont pas joué de la bonne manière l’année dernière, et nous voulons les voir jouer de la bonne manière. J’ai dit que nous avions été égoïstes. Je le maintiens. Nous avons été égoïstes et nous n’avons pas joué de la bonne manière. Donc on verra quand on va jouer de la bonne manière.” – Masai Ujiri (via Sportsnet.ca)

Masai Ujiri on Pascal Siakam and last season's Raptors squad. 🗣️ pic.twitter.com/kyhwBpzx7v

— theScore (@theScore) October 2, 2023

On sait que Masai n’est pas du genre à mâcher ses mots en public, mais là ça ressemble quand même à une pique bien épicée envers Siakam.

Sans surprise, le Camerounais a été questionné sur le sujet quand il est passé à son tour derrière les micros. Et il n’a pas hésité à se défendre sur la notion “d’égoïsme”.

“Je vais parler pour moi – je n’ai jamais été un joueur égoïste dans ma vie, j’ai toujours joué de la bonne manière, depuis la première fois que je joue au basket. J’ai toujours été un joueur d’équipe. Tout ce que je fais sur un terrain de basket, c’est pour l’équipe, et j’ai fait ça durant toute ma carrière. […] Je n’ai pas la moindre once d’égoïsme en moi, je veux juste continuer à jouer de la bonne manière, et j’ai l’impression de l’avoir toujours fait.”

Réputé pour sa polyvalence, passé de role player à lieutenant à leader d’une équipe NBA, Pascal Siakam ne se sent pas concerné par les propos de son boss. Et pour être honnête, Spicy P est loin d’être le premier joueur à qui on pense quand on parle de “joueurs égoïstes”, même si on se rappelle qu’il a eu quelques gros différends avec son ancien entraîneur Nick Nurse.

“I’ve never been a selfish player in my live …. ever since I started playing basketball … I don’t have an ounce of selfishness in me,” — Siakam on Raptors culture reset and notion of selfishness.

— Michael Grange (@michaelgrange) October 2, 2023

Aujourd’hui, c’est Darko Rajakovic qui est sur le banc, et Masai observera de près le comportement de ses joueurs avant de prendre une direction claire pour sa franchise. Mais malgré la motivation de Pascal Siakam de rester à Toronto, on n’a pas l’impression que ça en prend le chemin au vu de ces dernières déclarations…

__________

Source texte : Sportsnet.ca

"A lot of players didn't play the right way. I said it, that we were selfish, I'm not running away from that. We were selfish and we didn't play the right way. So let us see it when we play the right way."

– Masai Ujiri on not initiating extension talks with Pascal Siakam

(Via… pic.twitter.com/iTvESjxaiW

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 2, 2023