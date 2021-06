Pascal Siakam opéré de l’épaule et absent cinq mois : le début de la prochaine saison des Raptors risque de manquer d’épices

Cela fait un moment qu’on ne parle plus des Raptors vu qu’ils ne participent pas aux Playoffs pour la première fois depuis 2013, mais on a une nouvelle qui vient de tomber en provenance de Toronto, ou plutôt Tampa, enfin on ne sait plus trop. Opéré de l’épaule, Pascal Siakam devrait rater le début de la saison prochaine. Aie.

La saison 2021-22 des Dinos devrait commencer sans Spicy P. La breaking news a été balancée par Shams Charania de The Athletic en début de soirée et on imagine qu’elle ne plaît pas trop aux fans des Raptors. Pascal Siakam, touché à l’épaule gauche lors d’un match de fin de saison régulière le 8 mai dernier contre Memphis, vient en effet de se faire opérer du côté de Los Angeles pour réparer une déchirure du labrum. Durée de la rééducation ? Environ cinq mois. Ouch. Et pour ne rien arranger, Siakam est passé sur le billard seulement la semaine dernière, ce qui signifie qu’il va rater le début de la prochaine campagne. Pour rappel, concernant la saison 2021-22, la NBA est repartie sur son modèle habituel après quasiment un an et demi de bordel lié à la pandémie du COVID. Ainsi, la régulière commencera dès le 19 octobre prochain, avec des camps d’entraînement qui débuteront eux à la fin du mois de septembre. Nous sommes aujourd’hui le 11 juin 2021 et si vous rajoutez grosso modo cinq mois, on arrive début novembre, soit deux semaines après la reprise des hostilités. Alors on ne sait jamais, peut-être que Siakam arrivera à être en avance sur son calendrier de rééduc’ mais il ne faut pas vraiment compter dessus.

Raptors star Pascal Siakam underwent surgery to repair a torn labrum in his left shoulder and expected recovery and rehabilitation time for this procedure is five months. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2021

Vous vous demandez sans doute pourquoi les Raptors et Pascal Siakam ont attendu quasiment un mois avant d’enclencher l’étape opération. Car si Spicy-P était passé sur le billard tout de suite après sa blessure, il aurait pu être dans les clous pour le début de la saison prochaine. Selon Blake Murphy, qui couvre les Dinos pour The Athletic, les Raptors ont probablement évalué d’autres options dans un premier temps afin d’éviter l’opération. Visiblement, cette opération est finalement indispensable pour remettre l’épaule de Spicy P en place. Le groupe de Nick Nurse sera donc probablement privé de l’un de ses top players pour ses premières échéances de la saison prochaine, un joueur qui a tourné à 21,4 points, 7,2 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne en 2020-21. Pas idéal pour lancer les débats après une campagne décevante passée à Tampa, avec un bilan de 27 victoires pour 45 défaites pour une pauvre 12e place dans la Conférence Est. On a senti que les Dinos étaient dans une phase de transition, eux qui n’ont pas forcé pour atteindre les Playoffs cette année et qui pourraient voir le leader Kyle Lowry s’en aller cet été vu qu’il sera agent libre. Il reste cependant un noyau de joueurs intéressants et talentueux dont fait évidemment partie Pascal Siakam, même s’il n’a pas encore retrouvé son niveau All-Star qu’il possédait avant l’arrivée du COVID. Avec cette absence, va falloir se montrer particulièrement patient pour le revoir à son meilleur niveau après une saison plutôt compliquée et frustrante.

Niveau timing, on n’est pas très bien là. Mais les Raptors et Pascal Siakam n’ont pas eu d’autre choix que de miser sur l’opération, et on ne peut désormais que souhaiter une bonne rééducation à Spicy P, en espérant le revoir le plus vite possible sur les parquets.

Source texte : The Athletic