Le pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur les Suns qui enfoncent les Nuggets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 11 juin, c’est le début de l’Euro de foot mais c’est surtout la suite des Playoffs NBA avec deux belles rencontres au programme, une à l’Est et une à l’Ouest. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h30 : Hawks (2,10) – Sixers (1,88)

04h00 : Nuggets (1,88) – Suns (2,10)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 315€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Suns remportent le Game 3 sur le parquet des Nuggets (2,10) : en tête 2-0 dans la série face à Denver après deux victoires convaincantes à la maison, les Suns ont pris le contrôle des opérations. Les Nuggets, dos au mur, vont évidemment vouloir réagir devant leur public mais on a quand même l’impression qu’ils sont un vrai cran en dessous de Phoenix. La bande à Chris Paul est tellement solide des deux côtés du terrain que des Nuggets limités n’arriveront pas à s’en sortir ce soir. Sans Jamal Murray et avec un Michael Porter Jr. diminué par son dos dans ce début de série, Denver semble être en manque de solutions tandis qu’en face, le collectif roule très bien avec un CP3 en mode Point God. 3-0 ? 3-0.

Une petite folie pour finir ?

Les Sixers gagnent chez les Hawks et Joel Embiid marque au moins 30 points (2,70) : Game 3 crucial à Atlanta puisque les deux équipes sont à 1-1 dans la série. Après avoir laissé filer le premier match à la maison, les Sixers ont imposé leur jeu pour redresser la barre et voudront désormais récupérer l’avantage du terrain. Malgré un genou qui fait bobo, Joel Embiid est monstrueux sur cette série : 39 points d’abord, 40 ensuite, les Hawks n’ont personne pour l’arrêter. Du coup, on le voit bien enchaîner cette nuit même s’il est officiellement incertain (spoiler, il va jouer), et porter Philly vers une deuxième victoire.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne