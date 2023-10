Dans l’œil du cyclone depuis son arrestation pour violences conjugales, Kevin Porter Jr. est déjà assuré de ne plus jouer pour les Rockets. Le GM Rafael Stone a confirmé que le joueur de 23 ans ne réintégrerait pas l’effectif de Houston.

On ne sait pas si Kevin Porter Jr. jouera encore en NBA dans le futur, mais ce qui est sûr c’est que les Rockets ne veulent plus en entendre parler. Interrogé durant le Media Day, le GM Rafael Stone a expliqué que Kevin Porter Jr. ne pouvait plus être un membre des Rockets. Les représentants du joueur ont été déjà informés de cette décision. Des propos rapportés par l’insider Chris Mannix.

Kevin Porter Jr ne portera plus le maillot des Rockets, pas une minute de plus.

Depuis les faits en question, et en attendant de voir si la NBA décide de sanctionner, Porter Jr. a été mis sur la liste des transferts par Houston. La franchise serait même prête à offrir des tours de Draft pour se débarrasser de son guard.

Transfert ou pas transfert, Kevin Porter Jr. reste pour le moment sous contrat avec Houston mais il restera à l’écart du groupe. Il n’est ainsi pas présent au Media Day de Houston et il ne participera pas au camp d’entraînement non plus. Pour ce qui est de la suite, Stone laisse à la Ligue le soin de déterminer la marche à suivre. Mais ce qui est sûr, c’est que son mandat au Toyota Center est arrivé à son terme.

Stone says Porter Jr. will not be at Media Day or training camp. Defers next steps for KPJ to the league. https://t.co/lr229lDtLu

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) October 2, 2023

Source texte : Chris Mannix