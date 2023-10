Le crossover le plus inattendu ? Sans doute que oui ! Les Hornets ont dévoilé leur nouveau sponsor maillot à l’occasion du Media Day NBA… et il s’agit de Mister Beast ! Le créateur de contenu et influenceur américain a acheté le patch publicitaire de Charlotte, pour y mettre en avant sa marque de barres chocolatées, Feastables. C’est une première en NBA !

Mais où s’arrêtera Mister Beast ? L’influenceur aux 350 millions de followers toutes plateformes confondues a acheté le patch publicitaire sur le maillot des Hornets. C’est le premier gros move de la part de la direction des Hornets depuis le départ de Michael Jordan… et ça pourrait s’avérer payant. Très payant.

Donc Mister Beast a acheté le patch publicitaire sur le maillot des Hornets la saison à venir ?! 🙀🙀🙀 https://t.co/8r44IM2PPN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 2, 2023

Véritable icône des réseaux sociaux, Mister Beast s’engage ici de manière inédite dans un nouveau monde, celui de la NBA, avec une initiative encore jamais vue pour un influenceur. L’idée pour la star de YouTube est sans doute de frapper fort en termes de communication. Pour les Hornets, c’est tout pareil… mais puissance dix. Un ordre de grandeur : avec 188 millions d’abonnés sur YouTube, la chaîne de Mister Beast est dix fois plus grosse que celle de la NBA, et cela monte à 19 fois si l’on compare le compte Instagram des Hornets et celui de Beast.

Petite indication supplémentaire : Mister Beast – de son vrai nom Jimmy Donaldson – est originaire de Greenville en Caroline du Nord, l’état de la ville de Charlotte. Fortement rattachée à son image, la marque Feastables est une aubaine pour le marketing des Hornets : les maillots patchés risquent bien de se vendre comme des petits pains, puisqu’ils sont estampillés Mister Beast. Un deal donnant-donnant qui a été négocié selon le président de Feastables, Reed Duschner, car la NBA est la meilleure ligue en termes de dispositif digital. De quoi faciliter au maximum les rendements de ce partenariat, estimé par l’organisme spécialisé Apex Marketing Group à 16,9 millions de dollars par an.

Source : Hornets/NBA