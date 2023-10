Après l’épisode Damian Lillard, les dominos continuent de tomber. Suite à l’acquisition de Jrue Holiday en échange de leur superstar, les Blazers n’ont pas perdu de temps avant de renvoyer l’ancien meneur du Wisconsin à Boston ! Voulant initialement Damian Lillard, les Celtics n’ont pas laissé passer leur chance pour renforcer leur effectif. Mais à quel point Jrue Holiday peut-il réellement impacter l’équipe des C’s ?

C’est sûr que depuis le trade de Marcus Smart qui a permis à Krsitaps Porzingis de venir à Boston, les Celtics se devaient de renforcer leurs lignes arrières pour compenser la perte de l’ancien DPOY. Voilà chose faite avec l’arrivée d’un meneur de jeu ultra-complet capable de faire un peu près tout sur son poste. Alors qu’est-ce que les Celtics gagnent-ils (ou perdent-ils) au change sur ce poste ? Qu’est-ce que Jrue Holiday va pouvoir apporter à ce nouveau cinq majeur ? C’est l’heure de ressortir les jumelles d’Hexpert !

Une menace au scoring supplémentaire

L’avantage pour tenter de mesurer l’apport d’Holiday, c’est qu’il vient remplacer un joueur sur le même poste que lui. La comparaison avec Marcus est donc d’autant plus facile. Et lorsqu’on ouvre l’enquête en commençant par le scoring, on remarque que l’un est bien plus intéressant que l’autre. Prenons le True Shooting + pour comparer les deux joueurs (statistique qui mesure l’efficacité au scoring globale d’un joueur avec les 2-points, les 3-points et les lancers-francs, par rapport à la moyenne de la ligue) : Marcus Smart est à 92 de TS+ et Jrue Holiday à 101. Oulalah mais qu’est que c’est que ça ? Pas de panique, ça veut tout simplement dire que Marcus Smart est efficace au scoring de -8% par rapport à la moyenne NBA (c’est beaucoup), et Jrue Holiday l’est de +1%. On a donc une différence assez grande entre les deux joueurs, et qui a son importance en attaque !

L’autre différence au niveau du jeu maintenant, c’est que Jrue Holiday est plus autonome que Marcus Smart pour se créer des paniers. Seulement 30% des tirs réussis de Jrue Holiday proviennent d’une passe décisive contre 56% pour Marcus Smart (plutôt beaucoup pour un arrière). Là encore la différence est notable dans la capacité à créer de l’attaque pour soi-même. En plus de ça Jrue sort d’une saison à 38% du parking, là où l’on sait que ce n’est pas forcément l’exercice de Marcus (même s’il en prend… beaucoup). On sait que cet élément peut être important dans les schémas offensifs de Joe Mazzulla où le spacing est recherché à l’extrême. Sans parler des tirs en pull-up (tir plus difficiles après avoir dribblé) où Jrue distance très clairement Marcus dans l’efficacité. Bref, en remplaçant Jrue par Marcus, les Celtics ajoutent une nouvelle menace au scoring qu’ils n’avaient pas forcément aux côtés des Jay’s Brothers.

Une meilleure création offensive ?

C’est vrai qu’au cours des dernières années à Boston, ce n’est pas le talent pur qui manque en attaque pour ramener des points au compteur. Là où on peut voir les faiblesses des C’s au plus haut niveau c’est dans leur création offensive, c’est-à-dire dans leur capacité à générer des décalages collectivement et donc des paniers faciles. Mais pour avoir de la création, il faut des… créateurs. Alors est-ce que Jrue coche cette case ? Déjà le premier avantage par rapport à Marcus Smart, c’est qu’il est bien plus capable de porter la balle comme initiateur offensif, là où Smart l’était un peu plus par défaut sur certaines séquences. Alors même si Jrue a ce même péché mignon que Marcus de perdre pas mal de ballons, il semble tout de même meilleur pour créer un premier décalage, notamment en porteur de balle sur pick-and-roll avec ce style très académique qu’on lui connait.

Maintenant la perte de Smart n’est pas négligeable dans ce domaine. Marcus n’est pas forcément le meilleur pour créer un décalage, mais reste très bon pour l’accentuer. On appelle cela un connecteur dans le jargon : le gars qui sait faire les bons choix au bon moment lorsque la défense n’est plus complètement en place. Et avec Smart, c’est surtout cette qualité de passe (que Jrue n’a pas forcément) qui peut débloquer des situations improbables. Alors le change reste tout de même beaucoup plus nuancé au niveau de la création : Jrue peut remplir plus de missions balle en main que Marcus en tenant le rôle de meneur initiateur, mais Marcus a ce bonus de connecter l’attaque avec aisance grâce à son jeu de passe (d’autant plus que ça semble bien plus correspondre au style offensif de Mazzulla). Si on ajoute à cela la perte de Robert Williams, joueur également capable d’accentuer les décalages avec ses passes, espérons que les Celtics parviennent à faire tourner la balle convenablement dans ce nouveau cinq majeur. Ce sera intéressant d’observer à quel point Joe Mazzulla va adapter sa philosophie offensive aux nouvelles arrivées dans l’équipe.

Et la défense dans tout ça ?

Certes les C’s perdent un ancien DPOY avec Marcus Smart, mais retrouve un joueur tout aussi fort défensivement, si ce n’est plus… Jrue Holiday est la référence du défenseur polyvalent sur les lignes arrières. Que ce soit sur l’homme pour empêcher les débordements, ou loin du ballon pour lire l’attaque. Il est l’un des joueurs qui se coltine le plus les meilleurs attaquants adverses lorsqu’il est sur le parquet. Mais Marcus Smart n’a pas vraiment à rougir devant lui : il est tout aussi bon défenseur pour couvrir les lignes arrières, que loin du ballon pour provoquer des interceptions. Maintenant, certains observateurs des Celtics ont remarqué une baisse de niveau de Marcus cette saison.

Mais ce qui distingue légèrement la défense de Jrue, c’est cette capacité à pouvoir switcher (changer de joueur défensivement) un peu mieux grâce à un physique relativement plus tanké que Marcus. Il n’y a pas non plus de différence majeure entre les deux hommes mais c’est un élément du jeu important, notamment en Playoffs. Là où Jrue est également un cran au-dessus défensivement, c’est dans cette navigation entre les écrans. C’est d’ailleurs aussi ce qui faisait sa valeur à Milwaukee sur des schémas défensifs en Drop (l’intérieur du poseur d’écran défend volontairement bas pour protéger le cercle). Avec Jrue qui revenait rapidement sur son défenseur après un écran, Brook Lopez pouvait plus sereinement descendre dans la raquette pour protéger le cercle de façon optimale. Alors on pourrait se dire que l’avantage pencherait plus vers Holiday, mais là encore la différence n’est pas flagrante

Et toutes ces nuances défensives risquent d’être importantes dans la situation de Boston en vue de l’affaiblissement de la raquette. Avec la perte de Robert et Grant Williams, sans compter un Al Horford vieillissant, la défense extérieuse des C’s aura plus de responsabilités sur le dos…

Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la défense de Jrue Holiday, voici une analyse de Ben Taylor (référence dans le tactico-technique) qui n’a pas pris une ride :

L’arrivée de Jrue Holiday résonne donc comme un vrai remplacement de Marcus Smart pour les C’s : arrière capable de créer de l’attaque avec une défense de chien de garde. La qualité de passe supérieure de Marcus s’équilibre sans doute avec la plus grande polyvalence défensive de Jrue. Mais là où les C’s gagnent réellement au change, c’est par cette capacité d’Holiday à scorer dans pas mal de situations. Le genre d’apport de points parfait aux côtés du duo offensif de Boston !

Sources : Ben Taylor, Le Basket-Lab, CleaningTheGlass, Basketball-Reference