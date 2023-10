La saison 2023-24 des New Orleans Pelicans… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les New Orleans Pelicans !

Les Pelicans et les blessures, le cauchemar continue

Lorsque les Pelicans étaient au complet la saison dernière, ils jouaient le podium à l’Ouest mais le problème c’est qu’ils sont rarement au complet ces derniers mois. Symbole de cette fragilité de l’effectif, le trio McCollum – Ingram – Williamson, seulement 10 matchs disputés ensemble sur 119 possibles. Envahissement de chats noirs, miroirs brisés ou autre, le Bayou nous rappelle les Blazers de la fin des années 2000. Un potentiel immense mais trop de blessures pour vraiment en profiter. Trey Murphy a donné le ton en ratant une partie du début de saison, il est bientôt suivi par d’autres. À côté de ça, il faut aussi surveiller l’état de santé d’un Zion Williamson qui est surveillé comme le lait sur le feu avec son passif de blessures. Compliqué dans ces conditions d’aller trouver de la régularité pour les hommes de Willie Green, englué dans la zone du play-in.

On parle plus des Pelicans pour les affaires extra-sportives de Zion Williamson que pour le basket, ça sent mauvais

On craignait un peu la forme physique de Zion Williamson pour son retour sur les parquets mais c’est bien ce qui se passe en dehors des parquets qui est le plus préoccupant. Une nouvelle infidélité du bonhomme fait les choux gras de la presse pendant des semaines. Il est aussi englué dans des affaires de pensions alimentaires avec son ex Moriah Mills, laquelle n’en finit plus d’afficher Zion sur les réseaux. Cette histoire digne de GALA ne plaît pas du tout à la direction des Pelicans. Interrogés en permanence sur la vie privée de leur coéquipier, les joueurs de NOLA commencent gentiment à saturer. Brandon Ingram demande à Zion Williamson de mettre ses affaires en ordre pour le bien de l’équipe mais le géant n’est pas d’humeur pour une leçon. Les deux hommes sont séparés par leurs coéquipiers, vive la bonne ambiance en Louisiane.

Nouvelle saison sans Playoffs, c’est quoi la suite ?

Comme on pouvait s’y attendre, les Pelicans décident de mettre leur deuxième star sur la touche le temps qu’il gère ses affaires privées. Une bonne décision pour le vestiaire mais sans Williamson, NOLA peut-il vraiment rivaliser avec une Conférence Ouest si relevée ? Les Pels finissent 9ème, remportent la première manche du Play-in mais chutent à l’extérieur chez le Thunder qui file en Playoffs. Deuxième année sans Playoffs dans le Bayou et l’impression que le projet si excitant lancé il y a deux saisons s’essouffle. Zion Williamson est mis sur la liste des transferts mais ses casseroles et son contrat massif sont un véritable boulet pour les Pelicans. Bon courage pour trouver une bonne offre sur le marché.

On va chercher un peu loin et les fans de New Orleans nous pardonneront sans doute notre excès d’imagination. Après tout, on nous a bien demandé d’imaginer le pire scénario possible non ?