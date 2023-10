La saison 2023-24 des New Orleans Pelicans… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les New Orleans Pelicans !

Mais aussi : La saison 2023-24 des New Orleans Pelicans… dans leur pire cauchemar

Zion Williamson is back, les Pelicans retrouvent la grosse hype de l’an passé

Enfin débarrassé de ses problèmes physiques (mais aussi de ses soucis hors terrain), Zion Williamson peut reprendre le fil de sa carrière NBA et il ne tarde pas à se mettre tous les observateurs dans la poche avec son style moitié Charles Barkley moitié Shaquille O’Neal. Dans la lignée de leur star, les Pelicans surfent sur un début de saison incroyable pour aller vite pointer le bout de leur nez dans les premières places à l’Ouest. Une surprise ? Pas vraiment puisque l’équipe était encore troisième en janvier dernier avant que les blessures ne fauchent le groupe. Spectaculaires, tenaces, soudés, avec une joie de jouer ensemble visible par tous, les Pelicans s’annoncent comme le coup de cœur de la saison en NBA. Jusqu’où ira cette équipe ?

New Orleans Top 4 à l’Ouest, Willie Green coach de l’année ?

Si Denver, Phoenix et Memphis sont encore un poil au-dessus, on ne met pas la charrue avant les bœufs dans le Bayou, les Pelicans s’imposent comme l’une des places fortes de la Conférence Ouest. Zion Williamson va chercher une étoile de All-Star et une place dans la All-NBA Second Team, Trey Murphy III est finaliste dans la course au sixième homme de l’année et Herb Jones est dans le premier cinq défensif en fin de saison, mais la grosse récompense est pour Willie Green. L’ancien arrière récupère son premier trophée de Coach Of the Year dès sa troisième saison sur le banc. Un choix logique qui vient saluer l’excellent travail du tacticien depuis ses premiers pas en Louisiane.

Sky is the limit pour ces Pelicans, et si on parlait bientôt d’un candidat au titre ?

On part sur un scénario de rêve mais on n’imagine pas non plus les Pelicans aller gratter un titre NBA dès 2024. Un bon parcours en Playoffs (demi-finale de conf par exemple) où NOLA embête beaucoup le futur champion (Denver, Phoenix par exemple) serait une vraie promesse pour la suite et quelque chose dont les fans pourraient être fiers. C’est jeune, c’est talentueux, certains n’ont pas montré tout leur potentiel encore. Imaginez à présent que les Pels puissent se positionner sur une grosse star en quête d’un départ et vous avez tous les ingrédients d’une équipe qui fait flipper toute la Ligue. Un petit exemple : Brandon Ingram, Herb Jones et une flopée de picks pour faire venir un Luka Doncic fatigué des défaites à Dallas. Un cinq majeur avec Doncic – McCollum – Murphy – Zion et Jonas (s’il reste), avec quelques soldats autour pour bien entourer, ça peut envoyer du pâté.