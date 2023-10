La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les New Orleans Pelicans, qui sortent d’un tour XXL de montagnes russes.

#1 : Pierre le Pelican, cette mocheté

Pelican, dindon ou coq, difficile de savoir qui est vraiment Pierre. Le boug dans le costume ne sait même pas lui-même. Avec ses plumes volantes qui font la taille d’un bras, Pierrot se place très haut dans un classement des mascottes les plus laides de la ligue. Le dindon de la farce parfait pour les fans qui se lèvent la nuit lorsque McCollum envoie des briques du parking.

#2 : Herb Jones qui défend sur ton ailier préféré

Quelle kiffance ce joueur. Avec une douzaine de poumons de rechange, Herb Jones a encore aligné une saison de haut niveau. Il ne manque plus qu’une progression offensive et on sera sur un très bon calibre de joueur. Ok, il y a eu quelques pépins physiques mais la défense de chien de garde est toujours présente. Et ce n’est pas demain qu’il va arrêter de fumer les ailiers de la ligue. D’ailleurs… Herb se fume sûrement lui-même vu la taille de ses cernes.

#3 : Trey Murphy III dans la course au MIP

Oh ça c’est de la belle saison sophomore comme on les aime ! Trey a profité de pas mal d’absences en début de saison pour s’imposer naturellement dans la rotation. Un 3-points très solide, une bonne défense extérieure, et une détente de marsupial pour distribuer quelques posters. Pour le MIP, il peut tout à fait être un candidat crédible. Même si une récente blessure au ménisque lui fera rater le premier mois de la saison… En tout cas il mérite sa compil’ :

#4 : Zion Williamson dans la barre de recherche Twitter

Ce qui est bien avec Zion, c’est qu’il sait toucher un large public sur Twitter. Les fans de NBA, les fans de diététique, et les fans de la presse people. Si vous tapez Zion Williamson sur Twitter, les résultats changent drastiquement en fonction du mois de l’année, et rien que pour ça il y a de quoi laisser la recherche en favori. On espère quand même y voir plus de dunk et moins de @.

#5 : Zion Williamson à l’infirmerie

L’autre passe-temps préféré avec Zion, c’est de checker l’injury report lorsque les Pels jouent. Si son nom n’apparaît pas, c’est limite inquiétant. Mais s’il est en forme, tu peux te jeter dessus en TTFL pour un 40 safe au réveil. Apparemment il n’a jamais autant été à la salle cet été que depuis le début de sa carrière (non), alors on lui souhaite la meilleure santé possible pour enfin nous régaler (OUI).

#6 : Jose Alvarado qui braque des ballons

Quel filou celui-là, mais quel filou ! Qui a déjà vu un gars d’1m80 piquer des ballons en fouine sur remise en jeu ? Alvarado n’a pas mis longtemps a devenir le chouchou ultime des Pels. Avec une défense très sérieuse sur les lignes arrières et des interceptions dans tous les sens, une place dans la rotation se dessine pour l’américano-portoricain. Allez on se fait une compil’ de ses meilleures roublardises ?

#7 : Brandon Ingram qui fait ce qu’il peut

Dans la dérive du navire Pelicans, Brandon Ingram est le seul joueur qui sort du lot. Les blessures répétées de Zion lui ont clairement permis de prendre les rennes de l’attaque durant une bonne partie de la saison. D’ailleurs il n’a pas vraiment été aidé par son coach qui lui dessinait peu de système pour lui en fin de match. Ingram a souvent été livré à lui-même dans le clutch… CJ ne l’a pas vraiment aidé, en tout cas pas autant qu’on l’aurait imaginé. Mais BI a tout de même relevé le défi, du mieux qu’il a pu.

#8 : Jonas Valanciunas utilisé comme un plot

Et encore plot c’est gentil quand tu vois la taille du bestiau. Personne ne sait vraiment ce que JV fou là dans ce projet, mais possible, très possible même, que les dirigeants des Pels ne l’aient jamais vu jouer en basket FIBA. Avec un jeu un peu daté pour la NBA actuelle alors que c’est un 20/10 guy avec les Lituaniens, Valanciunas n’est pas vraiment complémentaire avec Zion Williamson. En plus, il n’est pas capable de protéger un cercle correctement. Tous ces arguments font que son dossier risque de sauter dans les prochaines années. Mais bon, si l’attaque continue de galérer autant comme cette saison, ça ne fait pas de mal d’avoir un JV qui gobe des rebonds et qui rentre un hook de temps en temps.

#9 : Le croissant sur les jerseys

Ça c’est de la collab qui fera craquer quelques puristes de la franchise. Avec l’héritage français de La Nouvelle-Orléans, les Pelicans ont décidé de rendre hommage à la culture française avec un maillot statement assez classique sur lequel sera inscrit “Crescent City”. Le clin d’œil fait plaisir, maintenant le maillot en lui-même ne fera peut-être pas l’unanimité. Bah ouais, on aurait bien voulu un gros croissant en plein milieu, tout simplement.

New Orleans state of mind.

Statement edition jerseys drop August 1st 🌙 pic.twitter.com/aCDCHY0ZfU

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 25, 2023

#10 : Le footwork de CJ McCollum

Si C.J. a été plutôt décevant la saison passée en étant un peu cracra au tir, sa technique reste toujours aussi clinique. Certains fans se tapent même des mixtapes de son handle, de ses pull-ups, et de son footwork matin, midi et soir. Ok McCollum fait partie de la team montagnes russes d’une saison à une autre, mais il reste toujours un plaisir pour les yeux. Le genre de joueur que l’on kiffe voir dans un top 10 au réveil ou en direct pour les plus courageux !