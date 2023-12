Aaron Gordon agressé par un chien à Noël et absent jusqu’à nouvel ordre !

Sale nouvelle en provenance de Denver ce mercredi : alors qu’il était sur les parquets lors du Christmas Day pour affronter les Warriors, Aaron Gordon a été mordu par un chien le même jour et sera absent jusqu’à nouvel ordre.

L’information vient tout juste d’être annoncée par les Nuggets : Aaron Gordon souffre de plusieurs lésions au niveau du visage et de la main, lui qui s’est fait agresser par un chien le 25 décembre.

On ne sait pas combien de temps il sera absent, mais l’ailier de Denver “va bien” si l’on en croit la franchise du Colorado. D’après Shams Charania de The Athletic, Gordon a tout de même eu besoin de 21 points de suture !

Breaking news from the Nuggets:

"Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers. Additional updates will be provided as necessary." pic.twitter.com/dRroteILAQ

— Harrison Wind (@HarrisonWind) December 27, 2023

Cette nouvelle tombe alors que les Nuggets viennent tout juste de trouver leur rythme de croisière (cinq victoires de suite, huit en neuf matchs) après avoir récupéré l’ensemble de leurs joueurs. On sait à quel point Gordon est précieux dans le collectif des Nuggets à travers sa défense, son impact physique, et sa capacité à bien bouger sans ballon pour profiter des caviars de Nikola Jokic.

Pour combler son absence à l’aile, les Nuggets compteront notamment sur Peyton Watson et Justin Holiday.

Sources texte : Nuggets / The Athletic

Aaron Gordon suffered serious dog bites to his face and shooting right hand on Monday — requiring 21 stitches, sources say. It will take some time to heal, with no timetable yet. https://t.co/blxcSB01PM

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2023