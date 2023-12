Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec MVP. Le Christmas Day tout juste digéré, c’est l’occasion parfaite pour faire un nouveau point sur la course au plus prestigieux des trophées individuels. Qui termine fort l’année ? Qui a trop forcé sur la bûche de Noël ? Par ici notre dernier classement !

Stats : 26,1 points / 4,0 rebonds / 5,9 assists / 1,1 steal / 48% au tir

Bilan : 17 victoires – 12 défaites

Rayonnant face aux Bucks le jour de Noël, Jalen Brunson a confirmé sa grande forme actuelle tout en guidant les Knicks vers une cinquième victoire en sept matchs. De quoi recevoir des chants de “MVP ! MVP !” de la part du public du Madison Square Garden, et se faire une petite place dans notre classement. Hyper solide, hyper adroit aussi (46% de loin cette saison, presque trois banderilles par match), Brunson joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière. Les Suns l’ont appris à leurs dépens (50 points le 15 décembre), les Bucks également (36 et 38 points), pendant que New York est revenu dans le Top 6 de l’Est.

Stats : 30,2 points / 4,6 rebonds / 6,1 assists / 1,7 steal / 48,7% au tir

Bilan : 17 victoires – 12 défaites

On aurait bien aimé voir les Kings être plus réguliers au cours des deux dernières semaines (bilan de 4-4 sur les huit derniers matchs), mais difficile de reprocher grand-chose à De’Aaron Fox. Le dragster des Kings a élevé encore un peu plus son niveau de jeu individuel, remportant notamment un duel XXL contre Shai Gilgeous-Alexander mi-décembre, avant de planter 43 points hier à Portland avec en prime un record perso à 3-points. Réalisant sa meilleure saison NBA au tir extérieur (39,6% de réussite), le Renard n’est pas loin d’être injouable en ce moment.

Big-time duel tonight in Sacramento 👀⚔️

SGA: 43 PTS, 6 REB, 9 AST

De'Aaron Fox: 41 PTS, 7 AST, 5 3PM

Kings got the W at home 💪 pic.twitter.com/I0BJdcaWWN

— NBA (@NBA) December 15, 2023

Stats : 25,2 points / 5,6 rebonds / 5,3 assists / 1,4 steal / 45,3% au tir

Bilan : 22 victoires – 7 défaites

Sorti du classement MVP à cause de petits pépins physiques début décembre, Anthony Edwards revient en force. Il tourne à 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 2 interceptions par match sur les dix derniers jours, avec dans le lot des perfs de patron contre Indiana, Miami ou encore Sacramento. Vous ajoutez à ça un bilan collectif toujours excellent pour ses Wolves – premiers de la Conférence Ouest on le rappelle – et vous obtenez un candidat crédible dans la course au MVP.

Stats : 24,8 points / 4,0 rebonds / 12,1 assists / 50,5% au tir

Bilan : 15 victoires – 14 défaites

Tyrese Haliburton a connu un gros coup de mou avec ses Pacers après la finale perdue à Las Vegas pour le compte du In-Season Tournament. “Seulement” 17 points et 11 passes de moyenne à moins de 40% au tir entre le 13 et le 21 décembre, pour cinq défaites en six matchs. C’est loin des standards du début de saison mais heureusement Tyrese a redressé la barre ces derniers jours (29 points – 15 passes contre Orlando, 33 points – 10 assists face à Houston). Reste à voir si ça suffira pour permettre aux Pacers de véritablement relancer la machine, eux qui ont perdu leur place dans le Top 6 de l’Est.

Stats : 26,9 points / 8,5 rebonds / 4,3 assists / 47,7% au tir

Bilan : 23 victoires – 6 défaites

À l’image de sa performance face aux Lakers lors du Christmas Day, Jayson Tatum a été solide à défaut d’être exceptionnel lors des deux dernières semaines. Il est en délicatesse avec son shoot (42,5% au tir, 34% à 3-points sur ses six derniers matchs) et sa moyenne de points continue de baisser, lui qui a notamment été limité à 15 unités dans la défaite très crade des Celtics à Golden State il y a une semaine. Mais Tatum compense en pesant dans les autres secteurs du jeu : playmaking, rebond, défense. Il permet ainsi au redoutable collectif bostonien de continuer à rouler sur la concurrence (huit victoires en neuf matchs). Et tant que ça gagne, JT gardera une place bien au chaud dans notre classement du MVP.

Stats : 26,4 points / 12,3 rebonds / 9,2 assists / 1,2 steal / 54,1% au tir

Bilan : 22 victoires – 10 défaites

Nikola Jokic impressionne (un peu) moins par ses performances qu’en tout début de saison, mais ses Nuggets restent sur cinq victoires de suite et huit en neuf matchs. Le collectif de Denver, basé évidemment sur les qualités suprêmes du Joker, monte en puissance maintenant que l’équipe est au complet. Et c’est bien ça le principal. Jokic n’a cependant pas pu s’empêcher d’ajouter un record individuel à son palmarès lors du match de Noël face aux Warriors, avec un parfait 18/18 aux lancers-francs (record NBA pour le Christmas Day)… au grand dam de Steve Kerr.

Stats : 30,8 points / 11,0 rebonds / 5,5 assists / 1,2 contre / 1,4 steal / 60,1% au tir

Bilan : 22 victoires – 8 défaites

Giannis Antetokounmpo poursuit son ascension dans la course au MVP. La star des Bucks n’a connu qu’une seule défaite depuis le 7 décembre (à New York lors du Christmas Day) tout en sortant la plus grosse perf’ au scoring de la saison face aux Pacers (64 points le 13 décembre). Le Freak a également profité de la quinzaine pour réaliser un nouveau record personnel à la passe (16 caviars face aux Spurs), qui reste un aspect très sous-estimé de son jeu. S’entendant de mieux en mieux avec un Damian Lillard qui préchauffe sérieusement, Giannis permet aujourd’hui à l’attaque des Bucks d’être plus inarrêtable que jamais.

Un mois de décembre tout à fait correct pour les Bucks : pic.twitter.com/WN1YHFxRKp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2023

Stats : 31,0 points / 5,7 rebonds / 6,4 assists / 2,8 steals / 54,2% au tir

Bilan : 19 victoires – 9 défaites

En plus de continuer sa formidable saison avec le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander marque les esprits face à des concurrents directs dans le haut de la Conférence Ouest. À la mi-décembre, SGA a marqué un game-winner sur le parquet des Nuggets juste après avoir planté 43 points face à De’Aaron Fox. Depuis, il a enchaîné quatre perfs à minimum 30 points, notamment pour briser la grosse série de victoires des Clippers puis pour mettre une petite raclée aux Wolves, meilleure équipe de l’Ouest au bilan. Cerise sur le gâteau, le Thunder est désormais solidement installé sur le podium de la conférence.

Stats : 33,5 points / 8,5 rebonds / 9,4 assists / 1,4 steal / 48,9% au tir

Bilan : 18 victoires – 12 défaites

Plantant 50 pions (et 15 passes !) sur la tête des Suns à Noël, et devenant par la même occasion le joueur le plus rapide à atteindre les 10 000 points en carrière depuis un certain Michael Jordan, Luka Doncic continue d’affoler les compteurs. Son mois de décembre ? Il est juste indécent : 37,3 points, 9,2 rebonds, 11,6 passes de moyenne à 49% au tir dont plus de 38% de loin. Des performances qui permettent aux Mavs de rester dans le Top 5 de la Conférence Ouest malgré une infirmerie bien remplie ces dernières semaines (Kyrie Irving, Dereck Lively II et Josh Green notamment). La définition même du terme “valuable”.

Stats : 35,0 points / 11,7 rebonds / 6,0 assists / 2,0 contre / 1,1 steal / 54% au tir

Bilan : 20 victoires – 9 défaites

On aurait bien aimé voir Joel Embiid affronter Bam Adebayo le soir de Noël, mais une blessure à la cheville garde actuellement Jojo à l’infirmerie. Une grosse déception sachant que le MVP en titre était sur un rythme absolument infernal avant son petit bobo : 14 matchs de suite à minimum 30 points, 13 perfs consécutives en 30 points – 10 rebonds, deux explosions à 50 pions dans le lot dont une face à la meilleure défense NBA (les Wolves de Rudy Gobert), bref Embiid a tout défoncé sur son passage en décembre. De quoi solidifier la place des Sixers (huit victoires en dix matchs) sur le podium de la Conférence Est, et celle de Joel sur le trône du MVP Ranking.

Joel Embiid dropped a SEASON-HIGH 51 PTS in the Sixers' win over the Timberwolves ‼️

🔥 51 PTS

🔥 12 REB

🔥 68% FG

This marks Joel Embiid's third consecutive game of 40+ PTS & 10+ REB. Only Wilt Chamberlain has had such a streak in 76ers franchise history! pic.twitter.com/HN59F6LxBZ

— NBA (@NBA) December 21, 2023

Mentions honorables : LeBron James et Anthony Davis (Lakers), Kevin Durant et Devin Booker (Suns), Stephen Curry (Warriors), Kawhi Leonard (Clippers), Tyrese Maxey (Sixers), Bam Adebayo (Heat), Damian Lillard (Bucks), Domantas Sabonis (Kings), Alperen Sengun (Rockets), Donovan Mitchell (Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Wolves)