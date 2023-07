Les Lakers réalisent une bonne Free Agency et les deux leaders de la franchise LeBron James et Anthony Davis ont probablement l’eau à la bouche et déjà envie d’en découdre. Autre bonne nouvelle ? Le monosourcil et le King seraient rétablis et prêts à se donner à fond la saison prochaine avec ce roster édition 2023-24.

Depuis deux semaines, les Lakers s’en sortent plus que bien sur cette Free Agency. Ils ont réussi à prolonger des joueurs importants, comme Austin Reaves et Rui Hachimura, le tout en ajoutant des beaux assets bien intéressants en sortie de banc comme Gabe Vincent. Autre arrivée intéressante, celle de Jaxson Hayes, qui permettrait à Anthony Davis de rejouer à son poste habituel d’ailier-fort. D’ailleurs AD… on va le voir sur les parquets l’année prochaine ? Et LeBron ? Le GM de Los Angeles, Rob Pelinka, se veut rassurant pour les fans : les deux stars de l’équipe se sont remises de leurs blessures.

“Nous sommes satisfaits de l’intersaison et du traitement que reçoivent AD et LeBron. Tous les rapports sont bons concernant ces deux blessures, en ce qui concerne la capacité des joueurs à les surmonter.” – Rob Pelinka à la mi-temps du match de Summer League entre Lakers et Hornets

Pour rappel, Anthony Davis a manqué 26 matchs la saison passée, dont 20 consécutifs en décembre et janvier. LeBron, lui, a été out lors de 27 rencontres, dont 13 de suite entre fin février et la mi-mars. Bref, les deux joueurs majeurs de cette équipe n’ont pas passé énormément de temps sur les parquets ensemble, ce qui est plus que navrant quand tu es censé vouloir te battre en Playoffs pour un titre NBA. Mais si les deux garçons se sont enfin remis de tous leurs bobos, cette nouvelle version des Lakers peut faire mal. C’est ce qu’on leur souhaite en tout cas, ce serait bête de bosser tout l’été pour, encore, retaper ton année.

