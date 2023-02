Blessé depuis la mi-janvier, Tyrese Haliburton est sur la voie du retour. Un retour qui devrait se faire demain si l’on en croit les dernières infos en provenance d’Indianapolis.

Ce jeudi, les Pacers affrontent les Lakers à la maison. Et pour la première fois depuis le 11 janvier dernier, on devrait voir Tyrese Haliburton sur le parquet. C’est l’insider Marc Stein qui l’annonce, en citant les propos du coach d’Indiana Rick Carlisle.

Pacers coach Rick Carlisle said today that he expects top All-Star contender Tyrese Haliburton to make his return from injury Thursday night against the visiting Lakers.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2023