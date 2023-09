Preview des Portland Trail Blazers – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Portland Trail Blazers, la future ex-franchise de Damian Lillard. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe de l’Oregon !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

33 victoires – 49 défaites, 13e de la Conférence Ouest. Commencer la saison en trombe avant de s’écrouler progressivement pour finalement tanker, voilà la trajectoire de la campagne des Blazers l’an passé. Tout avait bien démarré : Damian Lillard de retour au top après une saison gâchée par les blessures, la recrue Jerami Grant qui joue à un niveau All-Star, des role players au diapason… résultat Portland était en tête de l’Ouest après un mois de compétition. La suite ? Dame est absent quelques matchs et la dynamique est immédiatement enrayée. Les Blazers soufflent le chaud mais surtout le froid malgré un Lillard toujours bouillant (71 points face à Houston fin février), pour rentrer progressivement dans le rang.

Voyant que son équipe ne va nulle part, le manager général Joe Cronin réalise quelques mouvements chelou à la trade deadline (au revoir Josh Hart, bye bye Gary Payton II), et puis Portland commence carrément à s’écrouler. Foutu pour foutu, les Blazers mettent Lillard au frigo fin mars pour tenter de choper une bonne place à la Draft en perdant le maximum de matchs. Mission accomplie. Malgré les envolées du rookie Shaedon Sharpe, les Blazers perdent 15 de leurs 17 derniers matchs et récupèrent finalement le troisième choix à la Loterie.

Le marché de l’été

Ils partent : Drew Eubanks, Cam Reddish, Justise Winslow, Trendon Watford, Jeenathan Williams, Skylar Mays, Justin Minaya

Drew Eubanks, Cam Reddish, Justise Winslow, Trendon Watford, Jeenathan Williams, Skylar Mays, Justin Minaya Ils prolongent : Jerami Grant, Matisse Thybulle, Kevin Knox, Ibou Badji (two-way), John Butler Jr. (two-way)

Jerami Grant, Matisse Thybulle, Kevin Knox, Ibou Badji (two-way), John Butler Jr. (two-way) Ils arrivent : Scoot Henderson, Kris Murray, Rayan Rupert, Moses Brown

Son nom n’apparaît nulle part pour l’instant, mais impossible de parler du marché de l’été sans commencer par le cas Damian Lillard. Frustré par la direction prise par Joe Cronin, la superstar des Blazers a demandé son transfert au Miami Heat dès le début de la Free Agency. On a eu ensuite deux mois de spéculations, sans pour autant qu’il se passe quelque chose de significatif. Pas vraiment séduit par le package du Heat, Portland regarde ailleurs pour choper la meilleure contrepartie possible, mais peu d’équipes semblent vouloir s’arracher pour récupérer Lillard.

En attendant toujours de voir comment va se conclure le dossier Lillard, on rappelle évidemment que les Blazers ont chopé Scoot Henderson avec le troisième choix de la Draft 2023. Véritable phénomène athlétique, le meneur formé au G League Ignite semble destiné à prendre la succession de Dame. Kris Murray (le frangin de Keegan) et le Frenchie Rayan Rupert sont également arrivés via la Draft de juin dernier, tandis que Jerami Grant a prolongé au prix fort (160 millions de dollars sur 5 ans) sur le marché de la Free Agency. Enfin, on note aussi l’extension de Matisse Thybulle (33 millions sur 3 ans), qui était agent libre restrictif.

Au rayon des départs, pas de grand nom mais des role players qui pourraient manquer à l’avenir. Celui de Trendon Watford – coupé fin juin – nous a un peu surpris, car l’ailier-fort de 23 ans avait plutôt montré de bonnes choses. L’énergie de Drew Eubanks était également un atout, contrairement à l’énergie de Cam Reddish.

Le roster 2023-24 des Blazers

Meneurs : Damian Lillard, Scoot Henderson

: Damian Lillard, Arrières : Anfernee Simons , Shaedon Sharpe, Keon Johnson, Rayan Rupert

: , Shaedon Sharpe, Keon Johnson, Rayan Rupert Ailiers : Matisse Thybulle , Nassir Little, Kevin Knox

: , Nassir Little, Kevin Knox Ailiers-forts : Jerami Grant , Kris Murray, Jabari Walker, John Butler Jr. (two-way)

: , Kris Murray, Jabari Walker, John Butler Jr. (two-way) Pivots : Jusuf Nurkic, Moses Brown, Ibou Badji (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Damian Lillard va partir à un moment ou à un autre alors on a préféré se projeter sur un cinq majeur sans la star des Blazers. Bien évidemment, en cas de transfert de Dame, c’est l’ensemble de l’effectif qui pourrait être bouleversé, mais voici comment on imagine la rotation à l’instant T :

Scoot Henderson qui prend immédiatement la place de Lillard en meneur titulaire, avec Anfernee Simons à côté de lui sur le backcourt. On est tentés de mettre Shaedon Sharpe en trois pour avoir une triplette hyper spectaculaire, lui qui a cartonné en fin de saison dernière. Mais il faut injecter de la défense à l’aile alors on mise plutôt sur Matisse Thybulle, avec Sharpe dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc. Jerami Grant et ses 160 millions de dollars prendront place sur le poste d’ailier-fort, avec comme toujours Jusuf Nurkic en pivot titulaire.

La second unit est clairement pas ouf en dehors de Shaedon Sharpe, même si on aime l’énergie que peut apporter un Nassir Little. On surveillera aussi les contributions du rookie Kris Murray et le rôle que peut potentiellement avoir le Frenchie Rayan Rupert, si tant est qu’il en ait un.

Une petite vidéo en passant ?

Jerami Grant, Anfernee Simons et Scoot Henderson.

On a volontairement retiré Damian Lillard de l’équation, même s’il représente évidemment le pick incontournable des Blazers en TTFL tant qu’il n’est pas transféré par Portland. L’an passé, derrière Dame, Jerami Grant était le joueur qui accumulait le plus de points TTFL dans l’Oregon (près de 30), ce qui fait logiquement de lui un joueur à suivre. D’autant plus que le futur départ de Lillard pourrait lui donner plus de responsabilités offensives. Anfernee Simons représente quant à lui le genre de joueur qui peut exploser à tout moment, mais attention quand même aux trous d’air. On suivra aussi Scoot Henderson, qui pourrait lâcher deux-trois dingueries pour tenter de concurrencer Victor Wembanyama dans la course au Rookie de l’Année.

Infirmerie : le point sur les blessures

Scoot Henderson n’a fait qu’une seule apparition lors de la Summer League de Las Vegas. Suffisant pour faire forte impression, mais une blessure à l’épaule l’a obligé à rester sur la touche pour le reste de la compétition estivale. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera à 100% pour le début de la saison. Keon Johnson a également raté une bonne partie de la ligue d’été à cause d’une blessure au doigt (il s’était déjà cassé un doigt en fin de régulière…) mais ça ira pour la reprise. Nassir Little a lui fini la saison dernière à l’infirmerie, et est passé sur la table d’opération en avril pour soigner une blessure aux abdos. On espère le voir en forme cette année car il n’est pas verni avec les pépins physiques. Enfin, Anfernee Simons, Jerami Grant et Jusuf Nurkic ont tous les trois raté la dernière dizaine de matchs la saison passée pour divers bobos/tanking.

Quels objectifs cette saison ?

Tout d’abord : trouver la meilleure contrepartie possible en échange de Damian Lillard (pick de draft, jeunes prospects ou un futur All-Star dans le meilleur des cas) car mine de rien ça risque de définir les années à venir du côté de Portland. Les Blazers sont sur le point d’entamer un cycle de reconstruction avec Scoot Henderson et Cie, il faut donc poser des bases solides pour que cette dernière se passe au mieux. La saison qui vient devrait être placée sous le signe de la jeunesse (Henderson, Sharpe en prio) car il y a du talent à développer dans l’Oregon.

Vous l’avez compris, on n’est plus dans la même dynamique que les saisons passées, quand Lillard mettait la pression pour avoir l’équipe la plus compétitive possible en vue des Playoffs. On va clairement regarder vers le bas cette saison à Portland, dans le but de bien se placer en vue de la Draft 2024.

Le pronostic du rédacteur

23 victoires – 59 défaites. En admettant que Damian Lillard se fasse transférer très prochainement, les défaites devraient rapidement s’accumuler dans l’Oregon. Ça va jouer le fond du tableau cette saison, avec des moments fun en perspective grâce aux envolées de Scoot Henderson et Shaedon Sharpe, mais le total de victoires ne devrait pas dépasser les 25 au final. On s’attend donc à vivre la pire saison à Portland depuis 2005-06 (21 succès), ce qui permettra de choper encore une fois un haut choix de draft à la Loterie.