Joel Embiid, ce sera sous le maillot de la France pour les prochains Jeux Olympiques ? C’est en tout cas tout ce que souhaite Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de Basket (FFBB). Une volonté qui ne doit néanmoins pas tourner à un jeu de poker menteur, c’est pourquoi la date du 10 octobre a été fixée par la fédé pour recevoir une réponse d’Embiid.

Depuis plus d’un an, le quotidien de l’Équipe de France de Basket est aussi bien rythmé par les échéances internationales que par l’arrivée potentielle d’une star de NBA dans l’effectif des Bleus. Cette star, c’est Joel Embiid, le MVP en titre. Pivot chez les Sixers, il roule sur l’ensemble de la ligue d’un point de vue individuel, et serait évidement un renfort de premier choix pour la formation de Vincent Collet…

Oui mais voilà, sa venue n’est encore pas confirmée et à chaque fois, aucune réponse de sa part, alors qu’en face de la FFBB, Team USA s’est positionnée pour s’attribuer les services du joueur de Philadelphie. Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, s’est exprimé sur le dossier. Il est très chaud pour faire venir Jojo, mais il y aura une date butoir au delà de laquelle ce ne sera plus possible.

“[La décision de Joel Embiid] arrivera très vite dans tous les cas. Nous l’espérons et je pense qu’il le sait. Nous devrions avoir une réponse d’ici au 10 octobre, nous avons établi cette date butoir.” “Nous n’avons jamais rien communiqué d’officiel à propos de Joel Embiid. Il y a eu du buzz créé de partout, et je répète que je veux qu’il vienne. Toutefois, nous n’avons pas eu de communication autour du fait qu’il ait été avec nous. Aujourd’hui, il n’est toujours pas là. Nous travaillons dessus, nous avons un grand désir de réussir à le faire venir. Il le sait. Nous avons eu l’opportunité de discuter avec lui et nous attendons une décision. Team USA est aussi intéressée. Le Cameroun est qualifié pour le tournoi pré-Olympique… c’est une situation délicate pour lui.” – Jean-Pierre Siutat.

Réponse d’ici au 10 octobre donc, en espérant qu’elle soit positive et nous fasse sauter de notre canap’ hein.

Source : EuroHoops