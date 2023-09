Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des San Antonio Spurs !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Victor Wembanyama, évidemment. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Victor, Wemby, Vic, le V, appelez-le comme vous voulez mais l’Alien sera sur toutes les lèvres dès ses premières minutes dans la Ligue. Mais attention car autour de lui un vrai projet est en branle dans le Texas, avec plein de gamins talentueux et un vieux druide au milieu. On en parle ? Allez, on s’installe !