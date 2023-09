La saison 2023-24 des Portland Trail Blazers… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Blazers de Portland !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Portland Trail Blazers… dans leur pire cauchemar

Erreur administrative, Damian Lillard est échangé contre Bam Adebayo et Duncan Robinson

C’est le moment que tout le monde attend. Plus encore que le premier match et/ou les premiers posters de Shaedon, Scoot, Anfernee ou Jerami. Le transfert tant attendu arrive donc le 4 novembre, oui c’est tard, mais l’étendue des travaux en valait donc le coup. Le trade en question ? Damian Lillard part à Miami en compagnie de Jusuf Nurkic, les Blazers récupèrent Duncan Robinson, quatre tours de Draft et… Bam Adebayo dans le package. Hein ? Quoi ? On apprendra plus tard que Pat Riley voulait juste envoyer un SMS à Bam lui indiquant que “ça y est, on a dégagé le faux sniper”, sauf qu’au moment de chercher son pivot dans les contacts il l’a malencontreusement ajouté dans la trade machine avant envoi. Erreur de la banque en votre faveur, passez par la case départ, recevez 50 millions et repartez avec l’un des meilleurs pivots de la Ligue. Après tant d’années à collectionner les coups durs, les Blazers viennent de devenir une franchise de cocus.

Scoot Henderson Rookie Of the Year et Anfernee Simons à deux poils d’être All-Star, pardon ?

Un peu plus près de la réalité désormais, on s’intéresse à deux des jeunes pépites de Rip City. La première ? Scoot Henderson, qui prouve très vite que les… Hornets sont vraiment teubés. L’ancien dragster de Ignite Team claque une saison rookie proprement affolante et termine à 24 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne après un mois de mars torché comme les fesses d’un nourrisson. Élu Rookie Of the Year, le voilà vengé de l’affront offert par Wemby 18 mois plus tôt et annonçant au globe que son objectif désormais est de piétiner la NBA, littéralement. Les Blazers sont aux anges et ne savent même plus écrire Lillard, d’autant que dans le même temps c’est un Anfernee Simons en mode… All-Star qui partage la ligne arrière avec SH. 26 points et 8 passes par match, pas de sélection pour le All-Star Game et c’est assez gênant tant le combo domine tous ses vis-à-vis. Shaedon Sharpe un peu en retrait et toujours en maturation, Anfernee a donc très vite compris qu’il devait être un leader, maintenant, tout de suite. Ils sont bien ces petits hein.

Demi-finale de conférence à l’Ouest, pas mal pour une équipe qui devait tanker

Forcément, avec une telle doublette sur le backcourt, un Bam Adebayo (ah oui c’est vrai) lui-même All-Star, un Jerami Grant qui se retrouve le quatrième homme le mieux payé de la Ligue, une doublette Sharpe / Jabari Walker qui s’occupe des lumières et un duo Thybulle / Rupert intraitable dans l’aile… les Blazers gagnent beaucoup plus de matchs que prévu. Après une double victoire face aux Spurs fin décembre, Portland affiche un bilan de 16 victoires et 13 défaites et squatte le Top 6 de l’Ouest. On pense bêtement que la plaisanterie a assez duré sauf que le mois de janvier est poncé par les hommes d’un Chauncey Billups mort de rire tellement ça gagne alors qu’il ne fait foutrement rien sur le banc, 13 victoires et 3 défaites sur la période et encore 7-3 en février. 36-19 au moment d’attaquer la dernière ligne droite, 47-35 au final après quelques freinages mal maitrisés, et une… quatrième place à l’Ouest, mort, de, rire. Le plus drôle dans tout ça ? C’est peut-être bien que les Blazers vont pousser le bouchon encore un peu plus loin et taper les Clippers au premier tour des Playoffs, avant de, on redescend du nuage, terminer leur parcours avec un 4-1 un peu sévère face aux Suns. Rétrospectivement le parcours est incroyable, et notre imagination au firmament.

Un scénario parfait pour les Blazers, mais qui reste mine de rien très corrélé à la prise de drogue dure par le rédacteur de cet article. Et encore, vous n’avez pas vu le scénario cauchemar qu’on va vous pondre.