C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Blazers de Portland !

Le transfert de Damian Lillard peine à voir le jour

Il apparait clair que la saison des Blazers ne décollera pas tant que le transfert de Damian Lillard ne sera pas acté. En cela le mois d’octobre est long, long… Et le mois de novembre est long, très long, car ce n’est que le 25 novembre que la figure emblématique de la franchise part – enfin – s’époumoner du côté de Miami. Les Blazers récupèrent au passage Tyler Herro et Caleb Martin, génial, les Clippers et les Sixers sont également dans la boucle histoire de permettre, entre autres, à James Harden de partir à l’Ouest et à Nicolas Batum de revenir là où tout a commencé. Malheureusement la saison a débuté depuis un mois, un mois de perdu pour trouver des automatismes et mettre quelques jeunes dans les bons sabots, et au delà du fait que la contrepartie récupérée n’est pas folichonne, le timing de ce transfert vient, déjà, jeter un voile sur la qualité de la saison des Blazers.

Une hiérarchie difficile à mettre en place, Chauncey Billups saute en cours de saison

Scoot Henderson, Anfernee Simons, Tyler Herro, Shaedon Sharpe. Voilà donc le fameux carré magique que Chauncey Billups est censé faire fonctionner au mieux. Lors de la première conférence de presse post-trade Chauncey affirme que son équipe prendra les matchs les uns après les autres et que l’important c’est les trois points, ça promet. Comme prévu le meneur d’hommes n’en est pas vraiment un et sous l’insistance de certains leaders de l’équipe le champion NBA 2004 prend la porte en février, peu avant la coupure du All-Star Weekend, laissant la place à Doc Rivers, de retour aux affaires car le banc l’appelle de tout son être. Trop de talent au même poste, trop d’incertitudes sur les objectifs à court terme, bref la saison est incroyablement longue et le bilan de 28-54 à peine assez mauvais pour espérer un scénario parfait à la Lottery.

Bilan cra-cra et Lottery pas sympa

La Lottery nous y voici. 17 mai 2024, Joe Cronin a mis son plus beau starco, Scoot Henderson rêve d’un pivot, Damian Lillard joue les demi-finales de conf et se fout de la gueule de son ancienne franchise sur Twitter. Sixième pire bilan de la ligue, les Blazers ont donc 9% de chance d’obtenir le first pick, mais décidément cette saison 2023-24 aura été compliquée de son A jusqu’à son Z. Les boules ont parlé et Portland repart avec le… dixième choix, Portland n’a pas eu la boule mais Portland a les boules. D’une décision qui peine à être prise à l’automne jusqu’à une décision négative du destin, voilà sept mois bien compliqués qui se terminent.

Un scénario catastrophique pour les Blazers, une année dans le vide mais c’était peut-être le prix à payer après un divorce difficile. Par contre, Damian Lillard champion NBA dès 2024 avec Miami… le coup est vraiment rude.