Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on revient sur l’un des plus beaux moments de l’histoire de l’Équipe de France.

Vous le savez tous, en 2013 on a enfin tapé l’Espagne. Tony Parker a fait un remix du discours d’un roi dans les vestiaires et la France a enfin décroché une médaille d’or dans une compétition internationale. Un an plus tard, la Coupe du Monde se tient en terre ibérique et cette fois, le leader de l’Équipe de France n’est pas là. L’effectif entier est amoindri et au moment d’affronter l’ogre espagnol en quarts de finale, tout le monde pense que le coq s’apprête à être déplumé. Pourtant, dans le sillage du jeune duo Rudy Gobert – Evan Fournier, les Bleus vont dominer et ce jusqu’à mener de cinq points à l’aube de la dernière minute. Moment choisi par Thomas Heurtel pour tuer le match de la plus belle des manières et par David Cozette pour délivrer l’un des plus beaux commentaires de l’histoire du sport français.

Une action qui n’avait pas suffi à convaincre les plus grands experts de ce sport.

Beaucoup de gens s’étonnent concernant la note donnée à Thomas Heurtel : énorme tir et beaucoup de belles passes, mais les ballons perdus…

Au tour suivant, l’équipe de France s’inclinera contre la Serbie avant de décrocher la médaille de bronze contre la Lituanie.