Dillon Brooks de retour à Memphis ce soir, avec les Rockets

Ce sera l’un des temps forts de la nuit NBA, le retour de Dillon Brooks sur les terres qui ont fait de lui le grand zinzin qu’il est aujourd’hui. Ce ne sera pas de gigantesques câlins, ce ne sera pas la guerre non plus, mais ce sera probablement quelque part entre les deux.

Ce soir, ce sera – déjà – la troisième confrontation entre Rockets et Grizzlies cette saison. Même division pour les deux franchises, Houston retournera d’ailleurs à Memphis le 15 février prochain pour leur quatrième et dernier duel de la régulière, et ce soir c’est donc un petit évènement puisque pour la première fois de sa carrière, débutée en octobre 2017, Dillon Brooks jouera au FedEx Forum mais avec un autre maillot que celui des Grizzlies.

3 and D reconnu dans le Tennessee et parmi les acteurs majeurs de la montée en puissance de Memphis depuis une demi-douzaine d’années, Dillon avait malgré tout connu une fin de parcours un peu chahutée avec les Grizzlies puisque sa franchise de toujours l’avait tout bonnement placé sur le marché des transferts après des Playoffs 2023 assez catastrophiques. Dillon Brooks avait énormément parlé, il avait promis l’enfer à LeBron mais s’était couché comme un toutou devant la bête une fois la série lancée, comme tant d’autres avant lui. Les Grizzlies ont déjà l’instable Ja Morant à gérer, Dillon était donc de trop et a été prié d’aller faire ses simagrées ailleurs.

Débarqué à Houston dans un projet excitant après avoir glané une médaille mondiale avec le Canada, Dillon Brooks retrouvera donc ses anciens camarades ce soir. On pense à Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. ou Xavier Tillman, à Taylor Jenkins ou Santi Aldama, et à un public qui ne se privera pas de rentrer dans son petit jeu d’entertainer. Cette saison les Rockets gagnent plus souvent que les Grizzlies, c’est à signaler, et probablement -également – que Dillon Brooks se chargera de rappeler ça aux fans, à sa manière.

Rendez-vous est pris à 2h dans le Tennessee, quoiqu’il arrive ce match est d’ores et déjà un évènement, et bizarrement on est presque sûrs que Dillon Brooks nous prépare une dinguerie.