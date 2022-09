A quelques heures du quart de finale de la Coupe du Monde qui opposera la France à la Chine, la FFBB nous a filé hier les dernières images inside du groupe France. Parfait pour se mettre en condition, parfait pour y croire encore un peu plus, car de l’espoir il en faudra tout à l’heure à 10h.

La victoire acquise de haute lutte face au Japon, belle revanche des derniers Jeux Olympiques et synonyme de qualification pour les quarts ? On ne pouvait mieux débuter ce petit quart d’heure de vidéo. La défaite face à la Serbie après y avoir vainement cru en fin de match grâce à des shoots de Stephen Fauthoux et Alexia Chartereau ? On s’en serait bien passé mais c’est pas nous qu’on écrit le scénario. Les résultats on les connait, ce qu’on commence à connaître grâce à ces petits formats c’est par contre à quel point le groupe de Jean-Aimé Toupane semble bien vivre, au-delà du cliché de l’expression car certains détails ne trompent pas, et cette nouvelle vidéo nous donne également l’occasion de voir les Bleues partir à la rencontre des quelques dizaines de fans ayant fait le LONG déplacement jusqu’en Australie pour donner de la voix. Ils sont à peu près autant que la délégation française au complet hein, mais l’amour importe plus que le nombre, n’est-ce pas Lou Williams.

No spoiler mais on termine ce quart d’heure avec le soulagement d’un tirage au sort qui nous évite une branlée face à Team USA en quarts (+30 face à la Serbie à l’heure où l’on parle) mais qui ne nous promet pas de ne pas en prendre une face à la Chine. Mais ça ce sera une autre histoire, dès 10h dans ta télé.