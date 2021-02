Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-2021 Vol. 10 : deuxième apparition d’affilée pour Russell Westbrook, ça fait beaucoup là, non ?

Finissons la semaine avec de la bonne humeur en nous envoyant le dernier Shaqtin’ A Fool ! Le gros Shaq nous a encore régalé avec sa compilation des fails épiques éparpillés pendant la semaine. Au menu : du tir raté, des amortis jamais vus et des joueurs qui ont des moufles à la place des mains. Allez, envoyez la sauce, on va se marrer !

Le programme est délicieux en ce vendredi ensoleillé. Isaiah Hartenstein a inventé le concept d’amorti de la tête. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette idée n’est pas sortie de la tête d’un génie. Une petite pensée pour lui tout de même car recevoir la gonfle dans la tronche n’est jamais très agréable. Sinon, on a encore assisté à une belle foirade en solo signée Russell Westbrook (la deuxième en deux semaines !) qui fonce tête baissée vers le panier et réalise l’exploit de faire un airball sur un lay-up. Un hommage aux équipes de départementale ? Aaron Baynes lui répond avec un tir en suspension bien raté comme on aime. Le ballon ne finit pas dans le panier, ni sur le cerceau, et encore moins sur la planche. Non non, c’est bien derrière lui que le ballon va se retrouver. On n’a plus vu de telles mains de poiscaille depuis Karius en Champions League. Enfin, le Shaqtin’ du jour se conclut en beauté avec un Danilo Gallinari qui rate trois paniers d’affilée : un trois point, un mi-distance et un lay-up. Il aura quand même gobé trois rebonds, le veinard.

Encore un beau numéro du Shaqtin’ A Fool, notre bêtisier préféré, qui plus est avec quelques uns des plus grands noms de notre chère NBA. La question maintenant sera de savoir si Westbrook va enchaîner une troisième apparition (jamais deux sans trois, hein). Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine !