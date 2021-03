Kyrie Irving absent du prochain road-trip des Nets : s’il vous reste James Harden en TTFL, vous savez quoi faire

Même si les Nets enchaînent les wins comme les perles ces dernières semaines, ça fait un moment qu’on n’a pas vu Brooklyn au complet. Et va encore falloir patienter un peu car en plus de Kevin Durant, toujours à l’infirmerie, Kyrie Irving va également rater les prochaines échéances.

Le road-trip à venir des Nets se fera sans Kyrie Irving, qui ne voyagera pas avec l’équipe pour les trois prochains matchs en déplacement. C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé l’info à 18h02 heure française ce lundi, devançant ainsi de peu la team ESPN. La raison de cette absence ? Une affaire de famille à régler. Aucune autre précision n’a été donnée et on va évidemment éviter toute spéculation étant donné l’aspect très personnel expliquant son absence. Avec ces trois rencontres supplémentaires non disputées, le total des matchs ratés par Kyrie cette année va s’élever à 15. On se rappelle que Drew s’était déjà absenté pour raisons personnelles au cours du mois de janvier, ratant sept matchs consécutifs dans la plus grande des confusions. Vous rajoutez à ça des absences par-ci par-là pour quelques petits bobos / repos en back-to-back et ça monte vite. En plus d’Irving, on vous rappelle également que son grand copain Kevin Durant est toujours sur la touche et qu’il n’est pas encore prêt à rechausser les sneakers suite à sa blessure à l’ischio. Cela sera donc une nouvelle fois à James Harden de faire le taf pour porter Brooklyn vers le succès, mais on sait que ce genre de mission ne lui fait pas peur, bien au contraire. La dernière fois que les Nets ont joué sans Kyrie et KD, le Barbu a lâché un 40-10-15 sur le parquet d’Indiana avec une belle victoire au bout. Donc bon, à ce niveau-là, on ne se fait pas trop de souci, et Harden pourrait bien booster encore un peu plus son dossier dans la course au MVP.

Nets' Kyrie Irving is not accompanying the team on this week’s three-game road trip in order to tend to a family matter, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2021

D’ailleurs, vous vous demandez sûrement quel est le programme pour Brooklyn. Trois matchs à l’extérieur donc, à Portland, Utah et Detroit. Pas facile, mais on se dit que les Nets ont les moyens pour s’en sortir avec un bilan positif. Même si les Pistons se battent tous les soirs, les hommes de Steve Nash devraient pouvoir repartir du Michigan avec la win en poche, même sans Irving et Durant. Bien évidemment, dans l’Oregon et à Salt Lake City, ça sera plus tendu, surtout qu’on parle d’un back-to-back. Cependant, les Blazers viennent d’en prendre 40 contre les Mavericks à la maison et le Jazz n’est clairement pas dans la forme de sa vie (cinq défaites sur les neuf derniers matchs). Y’a donc un coup à jouer et on peut compter sur Harden pour affoler les compteurs bien comme il faut, autant en scorant qu’en impliquant ses coéquipiers. On note tout de même que Landry Shamet va également faire partie des absents, lui qui a été victime d’une blessure à la cheville lors du dernier match des Nets contre Washington. Selon ESPN, il n’y a rien de cassé mais il ne sera pas du voyage pour démarrer le road-trip avec ses copains.

Situés juste derrière les Sixers mais juste devant les Bucks au sommet de la Conférence Est, les Nets veulent continuer à surfer sur leur excellente dynamique, eux qui restent sur 15 victoires en 17 matchs. L’avantage quand vous avez un Big Three, c’est qu’il y a toujours un mec pour tenir la baraque même si les autres brillent par leur absence, et quand ce mec s’appelle James Harden y’a de quoi être serein.

