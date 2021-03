Preview de la soirée NBA : après avoir tapé les Lakers, les Hawks peuvent-ils faire le grand chelem angelino ?

Nouvelle preview pour cette nuit de NBA en approche avec pas moins de neuf matchs au compteur. Si vous voulez voir des matchs serrés, une nouvelle défaite des Rockets ou encore des gros duels, c’est ce soir que tout se passe.

0h30 : Cavaliers – Kings : les Kings, qui ont pris une rouste contre Philly hier 129 à 105, voudront à tout prix montrer un autre visage ce soir. Cleveland, fort de sa victoire contre les Raptors, essaiera pour sa part de lancer une dynamique. Vous avez intérêt à avoir les yeux bien ouverts parce que ce match risque d’aller à 120 à l’heure avec, notamment, d’un côté la paire Collin Sexton – Darius Garland pour Cleveland et de l’autre la paire De’Aaron Fox – Tyrese Haliburton. Autant dire qu’on risque de chopper des torticolis.

1h : Wolves – Thunder : duel des bas fonds de la Conférence Ouest entre le dernier et le Thunder, 12ème. Back-to-back pour Oklahoma qui devra encore composer sans Shai Gilgeous-Alexander ni Darius Bazley, alors que Minnesota devra s’en remettre au duo Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns pour venir à bout d’Oklahoma. Qui saura le mieux tanker entre les deux ?

1h30 : Spurs – Hornets : les Hornets feront leur premier déplacement sans LaMelo Ball, victime d’une fracture au poignet, et Charlotte va devoir s’accrocher pour le reste de la saison afin de ne pas lâcher cette belle huitième place. Les Spurs, quant à eux, entament une série de neuf matchs à domicile, qui va conditionner ou non leur place en Playoffs. On compte sur Derrick White chez les Spurs pour nous gratifier de quelques points, lui qui a connu un gros passage à vide avant-hier face aux Bucks avec un 3/14 aux shoots dont un terrible 0/8 à trois points. On espère pour lui qu’il retrouvera son adresse face à une équipe de Charlotte qui va vouloir prouver qu’on peut compter sur eux pour les Playoffs même sans le potentiel rookie de l’année, n’est-ce-pas D’Angelo Russell.

2h : Rockets – Raptors : les Rockets sont toujours en lice pour aller chercher le record de 26 défaites consécutives établit par Philadelphie sur la saison 2013-2014. Ils en sont à 20 défaites et peuvent aller chercher la 21ème ce soir. Malheureusement pour nous mais heureusement pour le Coach Silas qui n’en peut plus, les Raptors ne sont pas au top non plus. Un duel entre 20 défaites de suite pour les Rockets et 8 pour les Raptors, autant dire que vous allez saigner des yeux si vous regardez ce match.

This is how Stephen Silas' press conference started. The dejection this man is feeling is off the charts and its hard to watch pic.twitter.com/nIrdkxQYDo — Adam Spolane (@AdamSpolane) March 21, 2021

2h : Bucks – Pacers : c’est l’affiche de la nuit. Un duel entre Milwaukee, fort de six victoires consécutives, et Indiana, qui monte plus que jamais en température. En back-to-back après une victoire en prolongation face à Miami, Indiana aura fort à faire face à Milwaukee qui devra faire sans… Giannis Antetokounmpo. Victime d’une entorse du genou gauche, il est indisponible pour ce soir et on surveillera ce dossier dans les jours à venir, en espérant que ce ne soit pas trop grave. On compte sur le collectif des Pacers et sur Myles Turner pour nous sortir un match défensif XXL, lui qui à reste sur 10 contres sur les deux derniers matchs.

Bucks star Giannis Antetokounmpo is out vs. Pacers tonight due to a left knee sprain, according to official injury report. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 22, 2021

2h : Grizzlies – Celtics : un match qui semble équilibré compte-tenu de la situation dans laquelle Boston se trouve. Ils viennent tout juste de gagner contre le Magic grâce à un énorme Jaylen Brown (34 points avec un remarquable 10/18 à trois points). Memphis a ses chances de victoires grâce à un bon collectif (6 joueurs au dessus de 13 points dans la victoire face à Golden State). On espère pour Memphis que Jaylen n’aura pas la main chaude parce que la soirée risque d’être pliée très rapidement. À noter les absences pour Boston de Kemba Walker (douleurs persistantes au genou gauche) et Tristan Thompson (protocole sanitaire).

The Celtics say Kemba Walker (left knee injury management) and Tristan Thompson (health and safety protocols) will not play tonight against Memphis. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 22, 2021

2h : Bulls – Jazz : match entre le premier de la Conférence Ouest et le dixième de l’Est. On ne voit pas trop comment Chicago peut rivaliser face à Utah, tant offensivement que défensivement. Surtout que le Jazz doit vraiment se racheter, les derniers matchs et les récentes déclarations ayant montré qu’il fallait vraiment passer un cap du côté de Salt Lake City. On a hâte de voir l’opposition Donovan Mitchell / Zach LaVine, qui ne va pas se faire prier pour arroser depuis le parking après un match raté hier face aux Pïstons.

3h : Clippers – Hawks : il serait temps pour les Clippers d’arrêter de faire le yo-yo. Une défaite de 20 points, puis une victoire de 10. Et encore une défaite de 16 points et de nouveau une victoire de 27. Kawhi qui déclarait il y a peu qu’il fallait de la régularité ?. BAH BRAVO. Il serait par contre judicieux de regarder du côté d’Atlanta niveau régularité. Huit victoires de suite pour les Hawks et leur nouveau coach Nate McMillan, et si l’on suit la tendance les Clippers devraient perdre d’une dizaine de points encore ce soir. Félicitations les Hawks pour votre neuvième victoire, on n’a rien pu faire.

Encore une belle soirée de NBA en perspective avec en ligne de mire le match de 2h entre les Bucks et les Pacers. On se donne rendez-vous ce soir à 23h sur Twitch pour debriefer toutes les rumeurs de transferts avant la trade deadline, et qui-sait, peut-être vivre une grosse Woj Bomb en direct avant les matchs ?