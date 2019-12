Preview de la soirée NBA : forcément après le repas de Noël, ça fait tout drôle de manger les restes 

Ils étaient bien ces jours de fête ? Épuisant non la course aux cadeaux, les kilos de fromage, le bon petit pinard de papi, la sieste technique et la nuit blanche passée sur Bein ? Maintenant que vous avez eu toute la journée pour digérer les matchs d’hier et le sanglier aux truffes de bonne-maman, la NBA nous sert les restes du repas de Noël. Forcément, c’est moins ragoûtant par rapport à la veille mais rassurez-vous, il y a quand même de quoi se nourrir dans nos 6 mets du soir.

Detroit Pistons – Washington Wizards à 1h

On commence potentiellement par l’affiche la plus crade. C’est le mini pâté-croûte premier prix amené à l’apéro par ton oncle radin. Forcément celui-là, il en reste dans le frigo. Le 11è contre le 12è de la Conférence Est. Ça fait plaisir. D’autant qu’on se doute que Dédé se sera lâché sur les huîtres et le foie gras. Le pauvre Blake Griffin a lui dû passer le réveillon à pleurer devant le match des Clippers, en buvant du Saint-Emilion et en fumant des vogues. On comprend qu’il soit un peu déprimé d’avoir quitté Lob City pour jouer aussi mal à Motor City. Heureusement pour eux, en face c’est la défense des Wizards, l’occasion de se remettre tranquillement en jambes. Typiquement un match où il peut se passer tout mais surtout n’importe quoi. À noter l’absence confirmée de beaucoup de monde ce soir : Isaiah Thomas, Thomas Bryant et Davis Bertans chez les Sorciers ; Khyri Thomas et Luke Kennard pour les Pistons. La santé pour 2020 hein… la santé.

Brooklyn Nets – New York Knicks à 1h30

Si jamais le premier rendez-vous se passe vraiment trop mal, que vous en avez marre du pâté-croûte périmé, rassurez-vous. Vous pourrez rapidement basculer sur un classique de notre belle NBA. Les deux franchises new-yorkaises se donnent rendez-vous au Barclays Center et on aurait tendance à comparer ça à une dinde aux marrons, mais sans les marrons. Pourquoi sans les marrons ? Parce qu’on n’a pas de Kyrie ni de Caris et parce que la dinde est toujours un peu fade quand les Knicks sont sur le terrain (encore plus sans Marcus Morris, incertain pour la rencontre). Heureusement, Spencer Dinwiddie est monstrueux au point de compenser l’absence de deux mecs depuis un mois, et rend ainsi l’affiche un peu attractive à lui tout seul. S’il faut poser un nouveau buzzer sur la tronche de R.J. Barrett pour remporter la bataille de New York, Dinwiddie se fera un plaisir de s’en charger.

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies à 2h

Allez, on enchaîne avec un plat qui peut être la bonne surprise de la soirée. On en a déjà mangé la semaine dernière, et c’était étonnement divertissant : OKC avait remonté 24 points, derrière notamment un Dennis Schroder très inspiré. Pas sûr que ça ait le même goût ce soir mais entre-temps, le Thunder s’est relancé très fort dans les débats pour les Playoffs : neuf victoires en douze matchs, dont quatre de suite. Comme quoi Paul George et Russell Westbrook étaient vraiment surcotés par rapport à CP3 et SGA… c’était la conclusion hâtive du soir. Cependant, on ne donne pas cher de la peau des Nounours, notamment car leur défense est plus fondante qu’un magret de canard à l’orange (bien cuisiné évidemment), LaMarcus Aldridge peut en témoigner. Mais s’ils arrivent à rendre chaque point inscrit sur leur tronche, on ne sait jamais, ils pourraient embêter OKC, au moins pendant une partie de la rencontre. Et si jamais on part sur un blowout, comme pour le premier match de la soirée, vous pourrez garder un œil sur un potentiel come-back en vous mettant Dallas et les Spurs en multiplex. Merci le League Pass trouvé sous le sapin hier matin.

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs à 2h

Cuisine traditionnelle texane pour enchaîner : les Mavs, qui vont pouvoir compter sur le retour de leur prodige slovène, contre des Spurs qui viennent de corriger très violemment les jeunes Grizzlies. Deux groupes aux ambitions désormais assez différentes mais la dernière fois qu’ils s’étaient croisés, il avait fallu un Doncic monumental pour que les Texans en bleu et blanc (quand ils ne portent pas la croûte qui leur sert de city edition) s’imposent face aux Texans en noir et gris : 42 pions, 11 rebonds, 12 passes décisives et les applaudissements de Gregg Popovich. Alors, que va donner le duel de ce soir ? On sait aussi que les Spurs ont tendance à step-up quand il s’agit d’un rival de leur division. Que Lonnie Walker III n’hésite pas à nous rappeler qu’à Houston, we have a problem. Il suffit de changer de ville.

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves à 4h

C’est à ce moment-là qu’il va falloir du courage pour finir les restes. Ça n’est pas forcément un plaisir de manger ça, on préférerait se faire des pâtes, mais il faut bien y passer sinon tout va pourrir dans le frigo. En l’occurrence il s’agit du dessert. La bûche avait bonne mine le soir du réveillon, mais ton cousin saoul s’est assis dessus avant de la remettre au frais et ça donne ce duel entre des Kings et des Wolves qui ont perdu respectivement quatre et onze matchs de suite. La palme revient quand même à Wiggins et ses potes, qui n’ont pas vu une victoire depuis le 27 novembre… ça commence à faire long. Pour ne rien arranger, ça fait quatre rencontres que KAT est à l’infirmerie pour un genou qui grince. Pas de Bogdan Bogdanovic non plus pour les Kings, mais ils ont récemment retrouvé De’Aaron Renard et Marvin Bagley 3è du nom. Ça aidera peut-être à compenser le niveau U13 région que nous offre Buddy Hield ces derniers temps (11,6 points en moyenne ces cinq derniers matchs… on a été habitués à mieux). On est en compétition directe avec le premier match de la soirée pour savoir quel reste est le plus dégueulasse. Franchement, celui-là on goûtera pour faire plaisir à celui qui l’a amené mais si la première bouchée ne nous séduit pas un minimum, ça dégage.

Utah Jazz – Portland Trail Blazers à 4h30

Heureusement, si la bûche est immangeable, vous pourrez vous tourner vers le digestif : une eau-de-vie en théorie pas mauvaise. On n’est jamais sûr de rien avec ces deux formations, mais il y a du mieux dans les deux camps ces derniers temps. Enfin pas pour tout le monde… pas pour Dame notamment qui sort d’un match à 0 sur 10 à 3-points. Cela dit, la dernière fois qu’un shooteur fou comme lui avait fait 0/10, il avait ensuite enchaîné avec 13 bombinettes, établissant le record de tirs primés inscrits en un match (vous savez très bien de qui on parle), battu depuis par son gars sûr (les deux sont blessés… il ne vous faut pas plus d’infos pour deviner là). Mais donc en dehors de cet écart, habituellement si rare chez Lillard, les choses vont mieux dans l’Oregon et on s’accroche maintenant à cette 8è place à l’Ouest avant d’entamer 2020. Utah aussi a retrouvé des couleurs au niveau des joues… à part Rudy qui est blanc comme un linge depuis qu’il a croisé Derrick Jones Jr. et ses ressorts sous la semelle. Mais bon, ça va étrangement mieux depuis que Mike Conley est blessé. Gros match donc pour la course aux Playoffs. Heureusement que Jordan Clarkson est arrivé pour s’assurer que tout se passe bien.

Le repas sera moins sexy que la nuit dernière, mais il faut bien que la magie de Noël s’évapore petit à petit. Beaucoup de mecs à l’infirmerie, quelques matchs un peu crades et d’autres un peu déséquilibrés mais il y a tout de même de quoi bien s’empiffrer. Alors tous à vos canaps pour encore une belle soirée NBA.