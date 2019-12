Luke Walton veut faire de Marvin Bagley III le nouveau Giannis : on rappelle qu’on peut fumer autre chose que du tabac en Californie

Comme tout un chacun le sait, la Californie est un bien bel endroit sur cette Terre. C’est loin d’être dégueulasse, ça bouge un peu et il y fait beau une grande partie de l’année. Justement, le soleil doit taper un peu trop fort sur les entraîneurs des Kings. L’année dernière, Dave Joerger annonçait Marvin Bagley III comme le nouveau Kevin Durant. Désormais, Luke Walton le voit plus proche de Giannis Antetokounmpo.

Les entraîneurs des Kings sont optimistes, mais alors très très optimistes concernant leur sophomore. C’est peut-être lié au soleil, auquel cas on donne une foutue casquette pour qu’ils puissent se protéger. Ou alors, c’est peut-être lié à une substance illicite ici mais légale en Californie. Sinon, il va falloir checker les cuisines du centre d’entraînement. En tout cas, faut mener une enquête sur ce qui se passe avec les coachs à Sacto après les propos de Luke Walton concernant Marvin Bagley III. En effet, il a évoqué ses projets pour son ailier fort drafté en 2018, et il a régalé. L’ancien entraîneur des Lakers veut faire de son joueur un gars capable de jouer tous les postes. Oui absolument, de la même manière qu’Antetokounmpo peut le faire à Milwaukee. Cependant, il a précisé que ça n’allait pas arriver en un claquement de doigts et qu’il fallait attendre un peu. Merci Luke de la précision, on était persuadés qu’il était déjà prêt.

« Si on le fait jouer avec Richaun Holmes en ce moment, il doit jouer 4 et à chaque système appelé, il doit changer de position et faire une lecture de jeu différente. Nous voulons qu’il soit libre sur le terrain. Nous voulons qu’il soit capable de jouer à fond, donc il jouera sur un poste pour le moment et nous allons le développer pour qu’il puisse un jour jouer du poste 1 à 5 comme Giannis le fait à Milwaukee » a déclaré Walton via The Sacramento Bee.

Le rôle de MBIII est aujourd’hui une vraie question à Sacramento et son association avec Richaun Holmes dans la raquette est en phase d’expérimentation (première titularisation en commun face à Houston il y a quelques jours), avec quelques interrogations en prime. En effet, lorsque Sactown joue avec Bagley III et Holmes en 4 et 5, le duo joue beaucoup à l’intérieur. Les deux n’écartent pas assez le jeu et bouchent ainsi un peu l’accès au cercle. Ce à quoi des garçons comme Nemanja Bjelica et Harrison Barnes, plus adroits de loin, pourraient remédier. Il faudra donc voir comment ce duo va se débrouiller dans les prochains temps. En tout cas, Walton voit en Marvin Bagley III un joueur très polyvalent, possédant le profil et les qualités pour être partout sur le terrain.

Il y aura cependant beaucoup de temps avant que MBIII puisse devenir le Giannis 2.0. Voici ce qui devrait arriver avant :

Evan Fournier aura à nouveau des cheveux.

Rudy Gobert mettra un step-back du parking.

Les Rockets iront en Finales NBA.

Les Knicks iront en Playoffs.

Jordan Poole sera le meilleur shooteur de loin de la Ligue.

Alex Caruso sera MVP.

Zion Williamson aura joué un match en NBA.

Quelqu’un aura fait non pas le tour du monde mais le tour de Dion Waiters.

Mike Conley aura une sélection au All-Star Game.

Bronny James aura tapé le daron en Finales, arf encore une défaite pour LeBron.

On est impatients de voir l’évolution du prochain Giannis ou KD, c’est au choix. Mais surtout, il va VRAIMENT falloir se pencher sur les substances qu’on file aux coachs des Kings avant les déclas. Au final, est-ce que le peuple ne demanderait pas plutôt le prochain Gérard ?