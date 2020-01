Preview de la soirée NBA : autant enchaîner les shots de vodka plutôt que les cafés serrés si la nuit se termine par un Warriors – Kings

Lundi soir. C’était comment cette reprise de la semaine ? On aimerait bien s’envoyer un petit bourbon et un cigare devant un match bien quali en rentrant du boulot, mais ce soir la NBA nous offre plutôt un cocktail de toutes les couleurs composé de tout ce qu’il y avait à la cave. Rassurez-vous il vaudra le coup d’être vu et bu… mais peut-être pas jusqu’au bout.

On vous aide à comprendre ce qui compose le début de ce mélange et on vous prévient, sur le papier, c’est cette première goulée qui aura le meilleur goût. Lancez bien le multiplex dès 1h les mecs parce que ça va démarrer vite : Magic – Nets, Hornets – Pacers, Wizards – Celtics et Sixers – Thunder, en simultanée dans ce premier verre. Tout le monde est concerné par la course aux Playoffs à part peut-être les Wizards donc même en l’absence de grosse affiche qui pimenterait un peu ce cocktail on devrait avoir de l’intensité et de la défense (à part à Washington, encore). Chaque match compte vu la façon dont le classement se profile dans les deux Conférences. À Disneyland, Dinwiddie et les Nets, qui ont retrouvé leur rappeur préféré, vont défendre leur septième place à l’Est (16-18), fiers d’une belle série de cinq défaites, chez Evan et Nico qui leurs collent directement au train à la huitième place. Et si la sauce ne prend pas, que les marchers d’Aaron Gordon et les tresses de DeAndre Jordan vous exaspèrent, vous pourrez prendre des nouvelles des neuvièmes – les Hornets – qui accueillent les sixièmes – la bande à Malcolm, malheureusement privée de Malcolm. Et enfin pendant que Brad Stevens donnera une leçon sur les bases de la défense à Scott Brooks vous pourrez vous concentrer sur le match le plus intéressant de la soirée : le Thunder qui vient tenter de devenir la troisième équipe à vaincre Philly à Philly, histoire d’enfoncer un peu plus Jojo dans sa déprime.

Le reste du godet que nous sert le barman NBA ce soir est un peu moins riche en suspens. Passé 1h il n’y aura plus que du bilan positif contre du bilan négatif, ce qui risque de foirer l’équilibre des saveurs sous votre palais. Et la dernière gorgée sera même un vilain Kings – Warriors à 4h. On sait que seuls les insomniaques, les fans des Warriors qui n’ont pas vu que D’Angelo était blessé et les analystes les plus courageux d’entre vous iront jusqu’au bout du marathon et finiront leur verre malgré l’aspect un peu visqueux du fond. Mais avant de pouvoir s’endormir devant ce pick-up game peu prometteur, il y a des carnages en tout genre à mater. Trae Young et ses adultes accompagnateurs reçoivent par exemple les Nuggets à 1h30. Bon, la cote est évidemment dans le sens que vous imaginez, mais rappelez-vous quand même que la dernière fois que les deux groupes s’étaient croisés, le petit meneur des Hawks avait planté 42 pions et les Oisillons étaient repartis avec une victoire de quatre petits points. À 2h, on ne donne ensuite pas cher de la peau des Pels qui reçoivent Spida et Rudy, assez impressionnants depuis cinq matchs. Et avant le fond de verre crade dont on parlait, à 2h30 il faudra rester pour engloutir le Mavs – Bulls et le Spurs – Bucks de 2h30. Encore deux mélanges qui risquent d’avoir un goût de pilule mais ce sera l’occasion de voir Luka se marrer avec le banc des Bulls en l’absence des ses deux lieutenants (Kristaps et THJr sont out) et de savoir si les Spurs arrivent à se venger de la défaite subite chez Shaquille Antetokounmpo et ses potes samedi soir.

On vous avait prévenu, il y a de tout ce soir dans votre petit verre post-journée de boulot. Avec autant d’ingrédients, on devrait avoir droit à quelques highlights et éventuellement à des finishs extraordinaires et des upsets comme on les aime. Alors on se retrouve ce soir à 1h, prêt à avoir les yeux de partout ou faire des choix efficaces une fois la télécommande du League Pass en main.