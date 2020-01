Dwight Howard de retour au Slam Dunk Contest et… Ja Morant invité : la mayonnaise monte, ne manque plus que les œufs durs

Tandis que la Ligue a dévoilé les premiers résultats des votes du public pour le All-Star Game de Chicago, on s’interroge encore sur les noms des participants aux différents concours. En ce qui concerne le Slam Dunk Contest, on a eu droit à des nouvelles ce lundi.

Ah le fameux Slam Dunk Contest… L’événement peut-être le plus spectaculaire du week-end des étoiles et le plus attendu par certains. Quand on pense à ce moment, on a tous des images différentes qui nous viennent en tête. Les plus vieux expérimentés verront Michael Jordan, là où d’autres penseront à Vince Carter, et enfin plus récemment on peut songer au duel légendaire entre Zach LaVine et Aaron Gordon. Toujours est-il que ce show fait parler et c’est l’un des moments les plus commentés du All-Star Week-end. Alors dès qu’une information sort sur cet événement, la hype prend et on s’emballe. Et vu ce qui est annoncé, ça sent bon le massacre d’arceaux… du moment que l’on évite tout contact avec des drones, vraiment… tout sauf les drones.

Premier nom et pas des moindres : celui de Superman. Vous avez trouvé de qui on parle ? Oui bravo, c’était pas trop difficile de capter qu’on parlait de Dwight Howard. Selon Shams Charania de The Athletic, l’homme à la cape sera de retour pour prendre part à un nouveau Slam Dunk Contest, après ses trois participations entre 2007 et 2009. On se rappelle tous de ce fameux concours 2008 remporté par D12, durant lequel il avait arboré sa fameuse cape de Superman pour s’envoler, littéralement. Cependant, il n’est plus tout jeune l’animal et on peut se demander ce qu’il va nous réserver. Va bien falloir s’échauffer, ça serait vraiment con qu’il se froisse un muscle dès sa première tentative pour ensuite abandonner et laisser sa place à Benny, la mascotte des Bulls.

Superman is back: Lakers center Dwight Howard will participate in the NBA Slam Dunk contest at All-Star Weekend in Chicago, per sources. Story on @TheAthleticNBA: https://t.co/tox8RX7n3x — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2020

Autre nom qui est tombé : Ja Morant. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, la NBA a envoyé une invitation au rookie, qui de son côté hésite encore. On espère qu’il hésite simplement concernant le big man qu’il va mettre dans ses valises vers Chicago. D’un côté on a Aron Baynes, qui doit toujours mouiller son short quand on lui parle du rookie, et de l’autre Kevin Love, qui remercie le ciel que le second choix de la dernière Draft n’ait pas eu quelques millimètres de détente en plus. Vous l’aurez compris, si Ja participe à ce show, on va en voir de toutes les couleurs et il va sûrement vouloir passer par-dessus un bon gros pivot… ah on me dit dans l’oreillette que Fred Weis ne sera pas disponible. On a hâte de voir qui sera la prochaine victime de Morant, parce qu’avec les posters qu’il nous sort depuis le début de la saison, il peut envoyer du très très sale dans un Slam Dunk Contest.

Avec Dwight Howard, potentiellement Ja Morant et même peut-être Derrick Jones Jr. d’après les dernières rumeurs, le concours de tomars s’annonce lourd. On attend de voir quand même la liste officielle des participants car la Ligue est capable d’inviter D.J. Augustin pour compléter le tout et jouer l’œuf dur…

Source texte : The Athletic, Yahoo Sports