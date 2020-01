Giannis Antetokounmpo et LeBron James joueurs de la semaine : grande première pour les deux, bravo à eux !

Dans le top 2 de la course au MVP pour beaucoup de monde sur cette première partie de saison, Giannis Antetokounmpo et LeBron James viennent d’être récompensés par la NBA. Ils ont tous les deux été nommés joueurs de la semaine suite à leurs récentes performances. Voilà, c’est tout.

On pourrait clairement s’arrêter là et fermer la boutique pour aujourd’hui. Mais comme on a un minimum de conscience professionnelle, on vous propose un article juste pour la forme, histoire de respecter la tradition concernant le papier du lundi sur les joueurs de la semaine. Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont donc été récompensés. Deux joueurs pas mauvais au basket, même plutôt doués. Un Freak à la grecque d’un côté, un Roi sorti tout droit de l’Ohio de l’autre. L’un comme l’autre ont porté leur équipe respective vers un bilan parfait de trois victoires en autant de matchs, et les deux ont comme d’habitude bien rempli les feuilles de stats. Rien de bien surprenant évidemment. On vous donne tout de même les chiffres. Pour l’ami Giannis, c’est du 29 points, 11,7 rebonds et 3,7 passes décisives en moyenne, avec 58,3% de réussite au tir. Classique shit. On note tout de même son adresse du parking sur ces trois matchs, qui est de 41,2%. S’il continue comme ça, il faudra sérieusement penser à annuler la compétition parce que personne ne pourra l’arrêter. Chez BronBron, on a un petit triple-double de moyenne, tranquilou. 23 points, 11,7 rebonds, 12,7 caviars et 1,3 interception par match, ça va c’est pas mal.

Giannis et LeBron démarrent donc 2020 de la meilleure des manières. On parle souvent de ces deux-là dans la course au MVP depuis plusieurs semaines – avec quand même un vrai avantage pour le premier – et les deux monstres confirment dans cette nouvelle année. Les Bucks et les Lakers sont toujours les deux équipes qui dominent leur conférence et ça ne semble pas prêt de bouger vu les performances de leur superstar. Milwaukee est en tête de l’Est avec 32 victoires pour 5 défaites, tandis que Los Angeles squatte tout en haut de l’Ouest avec 29 succès en 36 rencontres. La concurrence a clairement du mal à suivre de part et d’autre puisqu’il y a quasiment cinq matchs d’écart avec le deuxième dans chaque tableau. Donc voilà, tout ça pour dire que rien ne change vraiment malgré le passage dans une nouvelle décennie. Cependant, petite mention quand même pour le coéquipier de LBJ, Anthony Davis, auteur lui aussi d’un vrai chantier sur les trois derniers matchs avec des moyennes de 32 points (58,5% au tir, 41,7% à 3-points, 93,5% aux lancers francs), 11,7 rebonds, 3,3 contres et 2 interceptions. Correct le duo des Lakers.

Giannis Antetokounmpo et LeBron James joueurs de la semaine, pour l’originalité on repassera. Après, on a assez taquiné la NBA quand elle a récompensé Melo alors on ne va pas se plaindre non plus. Allez, next.

Source texte : NBA