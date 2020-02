Le Slam Dunk Contest 2020 débarque sur vos écrans : quatre candidats, quatre profils, une présentation pour bien se chauffer !

Soirée compliquée à venir pour les cercles. Si les arceaux devraient être épargnés lors du Skills Challenge et du Three-Point Contest, la fin des hostilités risque d’être un peu plus pénible pour eux. À 4h20, Dwight Howard, Pat Connaughton, Aaron Gordon et Derrick Jones Jr. fouleront le parquet du United Center pour aller taper deux-trois bises au panier. Allez, petite présentation des candidats.

# Dwight Howard

L’ex-pivot du Magic, qui revit en Californie cette année, entend bien empocher son deuxième trophée sur la discipline après celui remporté en 2008. Âgé de 34 balais aujourd’hui, on espère que Superman sera au même niveau que celui affiché cette saison aux Lakers, et qu’il enfilera de nouveau sa cape de super-héros pour nous montrer qu’il n’a rien perdu de sa superbe. 11 ans après la dernière de ses trois participations successives, Dwight is back !

# Pat Connaughton

Dwight sera notamment en concurrence avec le novice de l’étape, Pat Connaughton. L’arrière de la meilleure équipe NBA – sur un plan comptable en tout cas – dispose des qualités physiques nécessaires pour se faire plaisir. L’ancien de Portland est un bel athlète d’1m96 pour 95 kilos, très tonique sur les jambes et fort sur le haut du corps, qui peut nous proposer quelques surprises. Le joueur de 27 ans n’aura pas de pression pour sa première participation étant donné qu’il ne compte pas parmi les favoris pour gagner cette nuit. D’ailleurs, personne ne s’attendait vraiment à le voir ici. À lui de montrer qu’il n’a pas volé sa place.

# Aaron Gordon

Ce qui est tout le contraire pour Aaron Gordon, finaliste malheureux mais magnifique en 2016. On prie pour avoir une performance à la hauteur de ce qu’il avait montré lors de son duel contre Zach LaVine, et pourquoi pas mieux encore (même si ça sera dur). Trois 50 de suite en phase finale, des partenaires éblouis à chacun de ses tomars, des « Let’s go home ladies and gentlemen » lâchés par Kenny Smith comme à l’époque Vince Carter, un jury qui n’en croit pas ses yeux, une foule en délire… Bref, tout ce qu’on aime dans un Slam Dunk Contest. On espère que le bonhomme va éclater les panneaux mais on lui demande juste une chose : pas de drone. Car à l’opposé de sa prestation d’il y a quatre ans, le bougre a eu la mauvaise idée d’utiliser un drone en guise de passeur un an plus tard. Ce fut un long moment de solitude. Donc reste classique, utilise ton imagination et régale-nous Aaron.

# Derrick Jones Jr.

Car son voisin floridien Derrick Jones Jr. a tout le potentiel pour repartir avec le trophée sous le coude. En 2017, à sa première participation, le nom de l’ex-Sun ne disait pas grand-chose aux fans de la balle orange. Depuis cet événement, l’ailier à la détente de folie a su faire son trou petit à petit dans la Ligue, grâce notamment à ses qualités athlétiques exceptionnelles. Doté de bras interminables, le gamin qui fête aujourd’hui ses 23 ans risque de faire très mal cette nuit. Et si quelqu’un a des doutes sur son réel niveau athlétique, on vous propose de voir son face-à-face avec notre Rudy Gobert national dès le début de la vidéo ci-dessous.

Les quatre fantastiques auront la lourde mission de faire la fermeture du bal de soirée devant un juge composé de Candace Parker, Scottie Pippen, Dwyane Wade, Common et Chadwick Boseman. Zion et ses copains ont montré la voix (ou pas) lors du Rising Stars Challenge hier, à eux maintenant de finir le travail en cassant le panier de la salle.