Derrick Jones Jr au Dunk Contest 2020, Dwight Howard également : Airplane Mode et Superman en place, qui d’autre ?

Dans trois grosses semaines, on aura droit à l’annuel Dunk Contest du All-Star Weekend, et les noms nous manquent. Enfin, nous manquaient ! Car cette semaine, on apprend la présence de deux joueurs pour venir casser de l’arceau à Chicago : Derrick Jones Jr et Dwight Howard, merci messieurs pour votre participation.

Bon, on avance. Il y avait eu des blessures, des absents, des refus et des feintes pour le concours de février 2020, maintenant certains pointent le bout de leur nez. De la même manière qu’un événement Facebook flingué auquel personne n’a cliqué sur Participe, le Dunk Contest avait pas mal d’invités mais aucun joueur ne checkait ses notifications. Par conséquent, la NBA a redoublé d’efforts pour aller chercher ceux qui, par une froide soirée de weekend, seraient chauds pour péter des 50. Premier client, Derrick Jones Jr aka Airplane Mode. Comme la fanbase de Miami vous le confirmera avec un bruit certain, l’ailier du Heat est un crack qui devrait aisément remporter la compétition, quitte à claquer le meilleur concours de tous les temps. Mais plus objectivement, précisons ceci : DJJ n’est pas de cette planète, comme il l’a montré à plusieurs reprises sous les couleurs de Floride. Précédemment chez les Suns, où il avait déjà claqué du gros tomar et participé au Dunk Contest, Derrick a conservé sa réputation en postérisant du beau monde mais il a aussi développé son jeu pour devenir un défenseur très estimé par Erik Spoelstra et son staff. La bonne nouvelle pour ceux qui aiment le spectacle, c’est qu’on laissera la défense de Jones Jr de côté dans un petit mois et on appréciera grandement sa détente sèche. Ne tournons pas plus autour du pot, le garçon a offert un des dunks les plus hallucinants de la saison passée et aura à coeur de se rattraper après avoir mal géré son Dunk Contest 2017. La compétition sait désormais qui vient, et vu ce qu’il a tapé ces derniers mois du côté de Miami, il y a de bonnes chances pour qu’on se régale et que les juges balancent des 10 à tour de bras. Ci-dessous, quelques merveilles déposées par DJJ avec le Heat.

Derrick Jones Jr. has accepted an invitation to this year’s Dunk Contest, per @ShamsCharania. GET YA POPCORN READY 🍿✈️pic.twitter.com/10LUqb0EPn — SLAM (@SLAMonline) January 22, 2020

L’autre copain qui a confirmé sa participation, c’est Dwight Howard. Jouant d’abord sur l’hésitation et le teasing, le pivot des Lakers a confirmé chez ESPN qu’il serait bien de la fête à Chicago, et il espère y réaliser une grande prouesse. Vainqueur du Dunk Contest 2008, Dwight peut-il encore gagner… 11 ans après ? Ce serait assez énorme, et quelque part aussi énorme que l’athlète qu’est Dwight. Véritable force de la nature, tank californien posé sur des ailes, le meilleur pote de Kobe a encore du jus dans les cannes et pourrait envoyer de belles arabesques au All-Star Weekend. L’intéressé a d’ailleurs été clair sur ses intentions, il pourrait remettre au goût du jour certains de ses dunks qui lui avaient fait gagner l’édition de 2008. Un Superman dunk avec un trampoline ? La passe contre la planche avec LeBron à l’assist ? Ou un moulin derrière le panier qui se termine en coude dans l’arceau ? Ce qui est sûr, c’est que la participation d’Howard à ce concours ponctue un grand travail de comm réalisé par le joueur depuis quelques mois, lui qui était pointé du doigt par beaucoup de monde après des épisodes ratés chez les Hawks et les Wizards notamment. Auteur d’une solide saison en sortie de banc chez les Lakers, plus calme que par le passé et déterminé à remporter le titre, Dwight fait son taf, répond poliment, ne surjoue pas et redore ainsi son image auprès du peuple. S’il parvient à battre Derrick Jones Jr et les deux autres participants en étant aussi original et dominant qu’en 2008, la story serait évidemment trop belle. On compte sur le pivot pour nous épater, et mixer des classiques de son répertoire avec de nouvelles pépites modernes.

Deux dans le sac, on en veut encore deux pour boucler l’affiche ! Le Dunk Contest aura déjà Derrick Jones Jr et Dwight Howard cette année, n’hésitez pas à envoyer votre CV si vous voulez défier les astronautes du coin.

