Joakim Noah vers Dallas ? Chez les Mavs, ça cogite sérieusement pour remplacer Dwight Powell sous les arceaux

Action, réaction. Hier soir, les Mavs ont vécu un terrible moment en voyant Dwight Powell quitter les siens sur une blessure au tendon d’Achille. Mais il ne fallait pas rester les bras croisés, du coup le management de Dallas a posé son viseur sur plusieurs options à l’intérieur… dont Joakim Noah.

Décidément, c’est la fête du basket en France. Déjà qu’on a Ian Mahinmi qui joue comme Anthony Davis le soir du MLK Day, déjà qu’on a un match de NBA à Paris ce vendredi, maintenant c’est Noah qui rentre dans l’actu en étant potentiellement de retour dans la Ligue ? Doucement, doucement. Et reprenons depuis le début. Les Mavs, qui sont sur une saison fabuleuse et clairement au-dessus des projections faites par la plupart des observateurs, sont encore dans le dur après avoir appris la durée d’absence de leur intérieur bondissant, Dwight Powell. Fin de saison, rééducation et tout le tralala, Rick Carlisle va devoir faire sans son homme de l’ombre, lui qui a énormément contribué au succès de Dallas cette année. En effet, si on sous-estime régulièrement Powell pour son manque de production statistique majeure, tous les petits aspects du jeu qui sont importants pour la victoire étaient gérés avec plaisir par le joueur, posant les bons écrans, provoquant des nouvelles opportunités offensives et défendant avec intelligence au quotidien. Il suffisait de voir la réaction de la fanbase et des coéquipiers hier soir pour comprendre toute l’importance qu’a Dwight chez les Mavs. Cependant, si on suivra de près le retour de l’intéressé à la compétition dans les mois à venir, il fallait tout de suite réagir. Dallas est paré pour retourner en Playoffs, la concurrence est rude à l’Ouest mais il ne faut pas la laisser prendre confiance, il faut donc injecter de l’énergie dans ce secteur intérieur soudainement heurté. Kristaps Porzingis ? Fort mais sujet à des blessures. Boban Marjanovic ? Sympa mais sur de courtes séquences. Maxi Kleber ? Utile à distance mais pas aussi précieux que Powell, notamment en défense. Une fois ces trois têtes passées, pas d’autres options au pur poste de pivot, ce qui a poussé le management texan à observer ses premières options sur le marché des joueurs libres. Au rapport, c’est Tim MacMahon de chez ESPN, qui a bien tapé le nom de Joakim Noah dans son dernier tweet.

Les Mavs sont entrés en contact avec Joakim Noah, eux qui cherchent un soutien au poste de pivot suite à la blessure mettant fin à la saison de Dwight Powell. Dallas a des doutes concernant la condition physique de Noah et la franchise est en train de considérer plusieurs options, dont un joeuur de G-League ou des joueurs évoluant à l’étranger. […] Les Mavs doivent créer une place dans leur effectif pour signer un pivot.

Sacré Jooks. L’an passé, on s’en souvient, ce sont les Grizzlies qui s’étaient régalés en récupérant les services de l’intérieur en milieu de saison. Après avoir tafé comme un diable pour retrouver la forme, Noah avait apporté énergie, polyvalence, moral et détermination du côté de Memphis, de quoi en faire un chouchou du public et un potentiel comeback cimenté en NBA. Malheureusement pour le joueur, l’été n’aura pas été très fructueux et si des rumeurs ont fait surface autour des Lakers, c’est Dwight Howard qui a été finalement préféré pour poser des écrans LCD sur pick and roll. Les Mavs n’ont donc pas trop de choix de luxe, il y a bien des joueurs de l’ombre comme Kenneth Faried ou Greg Monroe disponibles et qui pourraient contribuer dans l’immédiat, mais ces garçons sont à la défense ce que les betteraves sont à la raclette : une hérésie. Dallas a une des meilleures attaques de la NBA (si ce n’est la meilleure attaque), c’est en défense et en intensité qu’il va falloir trouver une solution sous les arceaux, ce que Noah pourrait apporter dès que possible. Booster en sortie de banc, grande gueule qui motive ses soldats, Joakim a le profil type du facteur-X qui peut aider les Mavs mais comme MacMahon l’a souligné, il existe un flou autour de la santé du joueur. Dans quel état est Jooks actuellement ? Est-ce que le pivot qui était prêt cet été est dans la même forme aujourd’hui ? Si le doute persiste, Dallas devra donc se tourner vers la G-League ou des joueurs évoluant hors-NBA, ce qui représente une piste assez sombre au premier abord. Des pépites, le management texan en a toujours trouvé pour les révéler sur la plus grande scène, maintenant il y a un vrai enjeu cette saison avec ce retour en Playoffs qui est bien parti. On suivra de très près le dossier Noah, en espérant voir ce dernier poser du bon écran pour un Luka Doncic qui lâche son step-back à trois-points.

Disparu des radars depuis quelques semaines, aperçu entre les Lakers et les Clippers avant le début de saison, Joakim Noah pourrait intégrer un effectif dans ce virage de la mi-saison. Dallas ? On a envie d’y croire, reste à voir quelles sont les autres réelles options dans les jours à venir pour les Mavericks.

Source : ESPN