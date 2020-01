Jusuf Nurkic a réalisé un premier entraînement complet avec contact : bientôt le retour de la Bosnian Beast ? 

Les nouvelles sont bonnes du côté de Portland. Malgré les nombreuses blessures qui ont rongé la saison des Blazers, cette semaine vient d’être bénie des dieux en apprenant la plus récente des news : Jusuf Nurkic, absent depuis des mois, a réalisé un entraînement complet avec contact.

Le son traverse encore l’esprit, entre nos deux oreilles, lorsque le nom de l’intérieur de Portland refait surface. Ce son, horrible, c’est celui de la blessure vécue par Nurkic lors du match joué face aux Nets la saison dernière. Alors qu’il réalisait une solide saison en sortie de prolongation, Jusuf horrifiait la fanbase des Blazers en voyant sa jambe faire un Y, le genre d’image et de scène qu’on oublie pas de sitôt. Démarrait alors une longue et douloureuse période pour Nurk, celle de l’opération, de la rééducation et du travail intense au quotidien pour tenter de revenir au meilleur niveau. Et pendant ce temps-là ? Damian Lillard, avec ses camarades, devenaient la darling officielle des Playoffs 2019, atteignant les finales de conférences dans un mélange d’abnégation et de soutien collectif. Côté management, pendant l’été, Portland voulait éviter que cette blessure de Jusuf pénalise Terry Stotts tout au long de la saison suivante, et c’est donc Hassan Whiteside qui débarquait dans l’Oregon. Sauf que, triste karma local oblige, les pépins physiques vont tabasser la rotation de l’entraîneur des Blazers, devant faire avec un sacré nombre de joueurs sur le côté. Zach Collins, Rodney Hood, Pau Gasol, Skal Labissiere, même McCollum devait quitter les siens récemment pour régler sa machine. Tout ce qu’il restait ? Un peu de bonheur autour de Carmelo Anthony, les habituelles ébullitions de Lillard, des jeunes qui progressent épicétou. Une bataille pour les places 7-8 à l’Ouest au moment où on parle, un transfert réalisé cette semaine pour récupérer Trevor Ariza notamment en échange de Kent Bazemore et Anthony Tolliver, mais pas de quoi sourire chez les fans de la franchise. Jusqu’à cette nouvelle donc, celle qui a remotivé les troupes et donné de l’espoir aux copains du coin. Selon Jason Quick de The Athletic, Nurkic a donc pu participer à son premier vrai entraînement incluant du contact, dunkant même à plusieurs reprises devant des coéquipiers rassurés. Cela faisait des mois et des mois qu’on attendait ces infos, cette nouvelle rassurante, un peu de bonheur nom de Dieu. Et bien l’optimisme pourrait revenir autour de la Bosnian Beast, en train de réaliser son comeback.

Première réaction à chaud : quand est-ce qu’il rejouera vraiment, en match officiel ? Disons qu’à cela, on répondra, calma. Les Blazers le savent mieux que quiconque, l’investissement est long-terme concernant Jusuf Nurkic, il n’est pas question de presser son retour. Et si on en croit les protocoles respectés typiquement dans ces cas-là, on peut parler d’un bon mois avant que cela devienne sérieux. Après, c’est chacun son corps, chacun son dossier médical, chacun son équipe. Pour prendre un exemple de retour imminent après une sérieuse blessure, Victor Oladipo s’est absenté plusieurs mois, a effectué un entraînement complet fin-novembre, et fera son grand retour fin-janvier. Un laps de deux mois qui est tout à fait envisageable concernant Nurkic, sachant que Portland devra cravacher avec ses joueurs actuellement en forme et espérer un comeback à 200% de son pivot titulaire. Le plus important, aujourd’hui, c’est de voir que le chemin parcouru par Jusuf est sans embûches, sans rechute, sans galères de réactions physiques. Le plus important, ensuite, sera de voir dans quelle condition physique le géant reviendra, retrouvera son rythme et pourra aider les siens. Ce qui nous mène d’ailleurs au cas Whiteside, qui on le sait est étroitement lié au cas Nurkic. Utilisé comme pansement pour produire à la place du poto de Lillard, Hassan a été quelques fois mentionné dans des rumeurs de transferts mais difficile de croire à un soudain mouvement de Neil Olshey et sa clique, sachant que la course pour le Top 8 est déjà très intense. L’objectif sera donc d’aligner les bons résultats, surveiller les derniers progrès de Jusuf, et accepter le fait que Blancoté partira cet été contre peanuts, à moins d’un changement soudain de stratégie. La nouvelle concernant Nurkic est d’ailleurs accompagnée d’autres éléments positifs, puisque McCollum a lui aussi repris l’entraînement après sa blessure, Zach Collins a été aperçu en train de bosser intensément, et Trevor Ariza a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Du bon pour Portland, assurément.

Quand reviendra officiellement Jusuf Nurkic ? Impossible à dire. Cela pourra prendre un mois comme deux, trois semaines comme six. Mais déjà, l’homme est en forme selon ses coéquipiers, et son retour injectera une énergie vitale dans le roster des Blazers. Allez, à très vite sur les parquets.

