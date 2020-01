L’histoire, ça se vit ensemble : TrashTalk commentera le NBA Paris Game entre Bucks et Hornets, en direct sur YouTube !

Vous n’avez pas eu votre place pour le NBA Paris Game 2020 à Paris ? Vous ne pouvez pas vous rendre à l’Accor Hotel Arena ce vendredi 24 janvier afin de mater Giannis et les Bucks affronter les Hornets ? Et vous pensiez vivre cette soirée historique seuls de votre côté ? Certainement pas. Pas avec TrashTalk : en direct sur YouTube, on sera là pour fêter cette grande nuit de basket tous ensemble.

Depuis quasiment un an, le jour est cimenté dans la tête des fans de NBA en France. Le 24 janvier 2020, date officielle du retour de la Grande Ligue sur l’Hexagone, avec un premier match de saison régulière dans l’histoire de notre beau pays. Cependant, comme de nombreux passionnés ont pu le constater, obtenir des places pour ce match n’a pas été la plus simple des missions. Disponibilité, tarif ou le fait que Terry Rozier soit titulaire, pour des dizaines de raisons plein de fans n’assisteront pas à ce match et nous avons obtenu des centaines de messages. On veut tous vivre ce grand moment, ensemble. Merde ! Mais alors… comment faire ? Louer le Parc des Princes pour réaliser une contre-soirée sur un écran géant ? Compliqué. Acheter un bar et l’envahir avec des tonneaux de houblon ? Tendu. Et sinon…?

Après mûres réflexions, et avec la possibilité de se rendre à l’Accor Hotel Arena mais en sachant aussi ce qu’il en était pour des milliers de fans bloqués devant les portes du stade, nous avons eu envie de vous proposer la chose suivante. Toute l’équipe de TrashTalk sera rassemblée, avec la Team SoFoot, pour réaliser un live historique et totalement WTF, ce vendredi 24 janvier 2020. Bah oui, évidemment. Quasiment 10 ans qu’on attend cet événement. La NBA à Paris, après avoir bouffé des pommes de terre à Londres au fil des saisons. Y a-t-il meilleure occasion pour se rassembler et célébrer ce comeback que ce vendredi, tous ensemble en direct ? Sur la chaîne YouTube de TrashTalk, vous retrouverez donc vos serviteurs préférés, avec une dizaine de fous furieux à leurs côtés, prêts à gérer un live aussi historique que cette rencontre.

Il y aura tout de même un correspondant, un soldat de l’équipe TrashTalk, accrédité pour le match entre Bucks et Hornets. Nicolas Meichel, envoyé spécial pour nous tenir informés de l’état de la pelouse, sera à l’Accor Hotel Arena pour vous faire vivre le match de l’intérieur sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps-là, en direct sur YouTube ? Commentaires du match, jeux, interviews, dédicaces et grands moments de basket seront attendus au programme. Vous savez désormais quoi faire, et si vous saviez déjà quoi faire, vous pouvez changer vos plans pour vivre l’histoire avec des milliers de fans.

Le rendez-vous est donc pris ! Ce vendredi 24 janvier 2020, à partir de 20h, l’histoire s’écrira tous ensemble. La NBA est de retour à Paris, un moment attendu depuis des années, et à vivre avec la grande famille du basket en France. Fuck yeah.